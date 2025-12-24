Ministerio de Transporte refuerza control a tarifas aéreas en temporada alta de Navidad

En medio de una de las temporadas de mayor movilidad del año, el Ministerio de Transporte anunció medidas para mitigar incrementos injustificados en los precios de los tiquetes aéreos, como parte del Plan Éxodo y Retorno de Navidad, activado por el Gobierno nacional.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, realizó un requerimiento expreso a las aerolíneas para que respeten el techo tarifario vigente, con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios y garantizar condiciones de equidad durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, cuando la demanda por vuelos nacionales e internacionales se incrementa de manera significativa.

Estas medidas se adoptan en un contexto de cifras históricas de movilidad. Solo entre el 19 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, se proyecta la movilización de más de 3,2 millones de pasajeros por las terminales aéreas del país, mientras que millones de vehículos circulan por las carreteras nacionales durante los días de mayor flujo.

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte mantienen un seguimiento permanente al comportamiento del mercado aéreo, con el fin de prevenir prácticas que afecten a los viajeros, evitar abusos tarifarios y garantizar transparencia en la prestación del servicio durante una de las temporadas más exigentes del año.



“Aproximadamente 3 millones de vehículos se van a movilizar hoy, 24 de diciembre, en las carreteras, y el 31 más de 4 millones. Igualmente, los aeropuertos van a estar a su máxima capacidad. Esto implica un gran esfuerzo del sector transporte: Invías, Aerocivil, Ministerio, Superintendencia, ANI, junto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía”, indicó la ministra.

De forma paralela, el Gobierno reforzó las acciones de inspección, vigilancia y control a todos los actores del sistema de transporte, tanto aéreo como terrestre. En ese marco, la Superintendencia de Transporte adelanta visitas de inspección a empresas del sector, tras reportes de posibles irregularidades, reiterando que los vehículos que no estén en condiciones no pueden circular.

En materia de movilidad terrestre, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, advirtió que se espera un alto flujo vehicular por los corredores de ingreso y salida entre Bogotá y el departamento. Aunque nueve vías principales están habilitadas, alertó sobre restricciones en la Autopista Sur, debido a obras en Soacha, e invitó a los viajeros a usar rutas alternas para evitar congestiones prolongadas.

“Tan solo hoy se calcula que puedan salir de Bogotá y Cundinamarca 580.000 vehículos y, de aquí al fin de semana, tendremos aproximadamente 3 millones 300.000 pasos por peaje, lo que significa que vamos a tener una gran congestión. Más de 450 unidades de policía de la especialidad de Tránsito y Transporte apoyan esta tarea; 35 agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca y, también, todos los efectivos de la DECUN, Departamento de Cundinamarca; de la DESAB, Departamento de la Sabana, y la Mesoa Metropolitana de Soacha, acompañando esta tarea de cubrimiento de las vías de ingreso y salida del departamento”, aseguró Rey.

Finalmente, el Ministerio de Transporte reiteró el mensaje de cero tolerancia frente a conductas que pongan en riesgo la vida e hizo un llamado a planear los viajes con anticipación. Así mismo, la ministra aseguró que todas estas acciones buscan proteger a los usuarios, garantizar una movilidad segura y evitar impactos económicos adicionales para los viajeros durante la temporada decembrina.