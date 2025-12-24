En vivo
Emergencia económica
Caso Epstein
H3N2
Nuevo Liberalismo

Ministerio de Transporte refuerza control a tarifas aéreas en temporada alta de Navidad

Ministerio de Transporte refuerza control a tarifas aéreas en temporada alta de Navidad

En el marco del Plan Éxodo y Retorno, el Ministerio de Transporte exige a las aerolíneas respetar el techo tarifario para evitar alzas injustificadas en los tiquetes, mientras millones de viajeros se movilizan por el país.

La cancelación de vuelos es la queja más recurrente ante la Superintendencia de Transporte.
Fotos: Ministerio de Transporte, Freepik.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

