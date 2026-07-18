No existe atraso en contrato: Invías sobre instalación de equipos electromecánicos en el Toyo

A pocas horas de la visita del presidente electo Abelardo De La Espriella a las obras en el Occidente de Antioquia, sigue la polémica alrededor de la culminación de obras en el Túnel del Toyo, especialmente por la instalación de los equipos electromecánicos para la plena entrada en funcionamiento de esta megaobra que conectará a Medellín con el Urabá antioqueño.

Ante solicitudes y críticas del gobierno departamental y las alertas de la Controlaría General sobre la gestión del Invías al respecto, en las últimas horas la entidad del Gobierno nacional se pronunció asegurando que “no existe ningún retraso en el contrato” suscrito para esos fines.

El Invías recalcó que la instalación, configuración y puesta en marcha de los sistemas de ventilación, iluminación, energía, comunicaciones, protección contra incendios y Sistemas Inteligentes de Transporte solo puede realizarse una vez las obras civiles hayan sido terminadas, certificadas y entregadas.

Por solicitud al Gobierno nacional las obras están en manos de la Gobernación de Antioquia: el tramo 1 con el 100% de obras civiles, pero a la espera de certificación, y el tramo 2 en un 80% aún pendiente de labores como excavaciones, y que según el Invías, podrían extenderse más allá de abril de 2027.



“El verdadero riesgo —el que sí produciría un detrimento patrimonial— sería instalarlos prematuramente en un entorno de obra civil activa que comprometería su calibración y las garantías de fábrica de una inversión de alta tecnología”, se lee en el pronunciamiento de la entidad.

De igual manera, alertaron por el cierre financiero del megaproyecto. El Invías advirtió que permanecen pendientes de ingresar más de 1.69 millones de pesos correspondientes a aportes de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, además de vigencias futuras y otros aportes.

“En consecuencia, el cierre financiero del proyecto continúa sujeto al cumplimiento de estos compromisos, razón por la cual no es posible asumir como cierta una fecha de terminación de las obras civiles que aún depende de condiciones técnicas, constructivas y financieras pendiente”, añade la comunicación.

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Sobre la ejecución del contrato del montaje de equipos, Invías argumentó que vienen cumpliendo con el cronograma de fases preliminares como la gestión ambiental, predial y social, así como la ingeniería de detalle previa al montaje de estos elementos.