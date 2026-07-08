Nueva MinEducación Viviane Morales: “Quienes me juzgan por mi fe están llenos de prejuicios”

La recién nombrada ministra de Educación, Viviane Morales, defendió su idoneidad para asumir la cartera educativa de cara al próximo gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la abogada constitucionalista y ex fiscal general de la nación respondió a los cuestionamientos que han surgido en diversos sectores políticos y sociales debido a su fe cristiana, asegurando que las críticas carecen de fundamento democrático y están motivadas por sesgos ideológicos.

Durante la entrevista, Morales enfatizó que su trayectoria de más de 30 años en el servicio público —donde se ha desempeñado como senadora, embajadora y autora de la Ley de Cuotas— demuestra que sus creencias personales no interfieren con el cumplimiento estricto de la Constitución y la ley. Asimismo, anticipó las principales líneas estratégicas que guiarán su gestión, las cuales incluyen la revisión de competencias en ética y valores, la reestructuración del gasto en educación y el fortalecimiento de la educación técnica conectada con la empleabilidad regional.

El debate por la fe de Viviane Morales y el enfoque de valores

Ante las dudas expresadas en la opinión pública sobre cómo incidirá su fe cristiana en la definición de los lineamientos educativos del país, la ministra designada fue enfática en señalar que existe un juicio basado en el desconocimiento. Para Morales, el ordenamiento jurídico y los principios de la civilización occidental guardan una estrecha relación con las bases del cristianismo, citando como ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

"Mire, Néstor, yo tengo una larga vida pública de 30 años de ejercicio. Me pueden mirar, por ejemplo, como fiscal, si es que ejercí de alguna manera discriminatoria por la razón de mi fe. Yo creo que los que están pensando y han atacado el tema de la fe son los que más, los que sí tienen un pensamiento lleno de prejuicios", dijo.



Al ser cuestionada sobre posibles modificaciones arbitrarias al pensum académico o la priorización de dogmas religiosos sobre la educación laica, Morales explicó que el Ministerio de Educación cuenta con mecanismos institucionales y mesas técnicas obligatorias que impiden decisiones unilaterales.

"Cualquier modificación que se tenga que hacer, si se piensa por ejemplo en el escalafón de los docentes, en el estatuto docente, o aún en los lineamientos curriculares básicos o en los estándares básicos de competencias, eso no los puede cambiar Vivian Morales por sí. Hay mecanismos. Primero que hay que hacer mesas técnicas, discusiones amplias, abiertas", dijo.

La ministra aclaró que las asignaturas de educación ética y educación religiosa ya forman parte de las nueve líneas de formación básicas contempladas en la normativa colombiana desde 2006, y que su objetivo será robustecer la formación en valores republicanos como la dignidad humana, la vida y el respeto mutuo.

La exsenadora y hoy ministra de Educación Viviane Morales posa junto al abogado Abelardo de la Espriella, quien viste la camiseta de la Selección Colombia y una gorra con la inscripción "Abelardo Presidente". Foto: Facebook Viviane Morales

Publicidad

La "guerra de absolutos" y los derechos de la comunidad LGBT y padres de familia

En el ámbito de los derechos de las minorías, Morales se refirió a las suspicacias que genera su llegada a la cartera entre los colectivos de diversidad sexual. La funcionaria rechazó cualquier tipo de discriminación, pero argumentó que se debe buscar un equilibrio democrático que reconozca también las prerrogativas de las familias en la formación de los menores de edad.

"Las personas que dicen que se va a acabar con los derechos de la comunidad LGBT... No, no puede haber discriminación en Colombia por ser homosexual, por tener una orientación sexual diferente. Pero por otro lado también existen los derechos de los padres de familia a que sean escuchados y respetados en formación, en la formación de sus hijos, en esas formaciones, por ejemplo, de educación sexual integral, en cierto tipo de formaciones. Los padres deben ser escuchados y tiene que respetarse su posición fundamental", indicó

Según Morales, la discusión pública actual tiende a convertirse en una "guerra de absolutos" donde una de las partes pretende imponerse por completo, dinámica que, según sus declaraciones, desvirtúa la esencia del pluralismo democrático.

Publicidad

Relación con FECODE y relevo generacional de docentes

Uno de los retos más complejos para la nueva administración será la interlocución con la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), sindicato que mantuvo una estrecha alianza con el gobierno saliente de Gustavo Petro. Frente a este panorama, Morales manifestó que su postura combinara la concertación con la firmeza institucional.

"Aquí encontrarán humildad para escuchar y determinación para decidir. Yo creo que mi carrera en lo público pues ha mostrado, digamos, esas, esas condiciones, el respeto, la habilidad para la escucha, la apertura, porque como le digo, uno tiene que ser el buen demócrata, tiene que ser modesto, pero también determinación cuando se tengan que tomar decisiones".

Asimismo, diagnosticó la necesidad urgente de diseñar un sistema de formación continua y relevo generacional para el magisterio nacional. Detalló que actualmente existen cerca de 50,000 docentes pensionados que continúan activos bajo el régimen especial y que se prevé su retiro definitivo en un plazo de siete a ocho años. La ministra señaló que se debe incentivar que los educadores cursen posgrados enfocados en pedagogía, neurociencia y psicología cognitiva en lugar de áreas administrativas.

Propuesta de reestructuración ministerial y eficiencia del gasto

En materia presupuestal, la jefe de la cartera educativa reconoció la inflexibilidad financiera del sector. De los aproximadamente 88 billones de pesos asignados a la educación en Colombia, Morales indicó que el 90% se destina a gastos de funcionamiento, tales como salarios del Sistema General de Participaciones (SGP) y giros a universidades públicas.

Para hacer frente a las metas de austeridad del nuevo gobierno, Morales planteó de manera preliminar una propuesta de reorganización del Estado que contempla la división del Ministerio de Educación Nacional y la fusión de la educación superior con el sector científico.

"Yo creería que se podría plantear en el futuro una posible reorganización de ese ministerio, que se divida en dos, pero el Ministerio de la Educación Superior se una con el de Ciencia y Tecnología. Es que es clara el vínculo de la educación superior con la ciencia y la tecnología. Eso podría unirse bajo una misma cartera, pero que el ministerio también divida sus tareas para que deje de ser, digamos, tan, tan gigantesco y tenga una sea más efectivo en su, en su misionalidad", manifestó.

Autonomía universitaria, ICETEX y enfoque en empleabilidad técnica

En cuanto a la educación superior, Morales cuestionó la gestión de la administración de Gustavo Petro frente al ICETEX, calificando la reducción de créditos como un "crimen social" debido a que los cupos de financiación disminuyeron de 54,000 a 10,000 en los últimos tres años. Aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella mantendrá la política de subsidio a la demanda para preservar la libertad de elección entre la educación pública y privada.

Publicidad

Con respecto a la elección de rectores en instituciones de educación superior públicas, como la Universidad Nacional o la Universidad de Antioquia, se comprometió a mantener el "respeto total a la autonomía universitaria", señalando que la administración anterior intentó manipular dichos procesos para imponer afinidades ideológicas.

Finalmente, puntualizó que la prioridad de la cartera será corregir el desajuste entre la oferta académica y el mercado laboral, dado que el 55% de los egresados universitarios en el país no ejercen la profesión que estudiaron. Su estrategia se centrará en el impulso de carreras técnicas y tecnológicas cortas ligadas a las vocaciones productivas de las regiones.