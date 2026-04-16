Fomag y Fecode acordaron ajustes al modelo de salud del magisterio tras paro de maestros

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) avanzaron en una mesa de trabajo para ajustar la implementación del modelo de salud de los docentes, tras las protestas del 15 de abril que exigían soluciones urgentes a las fallas en la prestación del servicio.

De acuerdo con el FOMAG, fue su vicepresidente Herman Bayona, quien presentó un diagnóstico detallado del sistema y anunció medidas para recuperar su funcionamiento.

Entre ellas, se encuentran la integración de la red de prestadores de servicios de salud contratadas por el magisterio, mejoras en la plataforma HORUS, que es el principal sistema a través del cual el FOMAG gestiona los servicios de salud de sus beneficiarios, y la adopción de controles más estrictos para garantizar el uso de los recursos.

“Dentro de estos compromisos creo que el más importante de todos es un cronograma y una fecha o un periodo que corresponde a dos meses para lograr la contratación, así como un plan para lograr una atención adecuada en los nuevos departamentos”, afirmó Bayona.



El vicepresidente del FOMAG insistió en la urgencia de implementar el Acuerdo 003 de 2024, que desde su creación pretende agilizar todas las medidas para garantizar la continuidad del servicio.

Uno de los puntos clave en la reunión fue la creación de una subdirección de supervisión que permitirá hacer auditorías más rigurosas al flujo de dinero y a los procesos de contratación.

También se plantearon avances en la contratación y en una nueva ruta técnica para mejorar la información del sistema, con énfasis en priorizar la red pública de salud.

Publicidad

Además, Bayona anunció posibles cambios en la entrega de medicamentos en regiones como Bogotá, Cundinamarca, Meta y Chocó, donde ya se han asignado nuevos gestores.



Resultados de la reunión

Como resultado de la reunión, ambas partes acordaron construir un plan de seguimiento por departamentos, concertando con los sindicatos regionales, para atender también a las diferencias territoriales del sistema.

Desde la Fiduprevisora, su presidenta encargada, Roda Dory Chaparro, reiteró el compromiso de mantener el diálogo con los docentes y avanzar en la implementación del modelo.

Esta mesa de trabajo se dio después del paro nacional de maestros convocado por Fecode ayer, 15 de abril, que incluyó movilizaciones en varias ciudades del país. Los docentes se encontraban protestando principalmente por las fallas en el sistema de salud del magisterio, como demoras en citas, falta de medicamentos e interrupciones en tratamientos.

Publicidad

La jornada también estuvo marcada por reclamos sobre el cumplimiento de acuerdos laborales y la necesidad de ajustes urgentes al modelo implementado desde 2024.