Paro de Fecode este 15 de abril: puntos de concentración y vías afectadas por movilizaciones

Este miércoles 15 de abril, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) movilizará a miles de docentes de varias regiones del país. La jornada de paro nacional busca manifestarse en contra del sistema de salud del magisterio y exigir el cumplimiento de compromisos laborales, lo que sería un golpe a la movilidad debido a marchas y concentraciones, especialmente en las principales ciudades del país.

La decisión fue tomada luego de la Junta Nacional del gremio, en la que se manifestó la continuidad de dificultades que impactan las condiciones de trabajo y el bienestar de los docentes.



¿Cuáles vías cerrarán por el paro nacional de Fecode?

De momento no se ha confirmado exactamente dónde serán los cierres viales debido al paro nacional de maestros de este 15 de abril; sin embargo, sí han advertido cuáles serán los focos de concentración en las principales ciudades del país, lo que podría ser útil para la ciudadanía y así evitar afectaciones en la movilidad.

Entre los principales puntos de concentración anunciados están:



Bogotá : Parque Nacional (9:00 a. m.)

: Parque Nacional (9:00 a. m.) Medellín : sede de Adida (10:00 a. m.)

: sede de Adida (10:00 a. m.) Barranquilla : Alcaldía de Soledad (8:00 a. m.)

: Alcaldía de Soledad (8:00 a. m.) Bucaramanga: carrera 27 con Puerta del Sol (8:30 a. m.)

carrera 27 con Puerta del Sol (8:30 a. m.) Cali : estación del Ferrocarril y Parque Nacional (9:00 a. m.)

: estación del Ferrocarril y Parque Nacional (9:00 a. m.) Ibagué : Casa del Maestro (8:00 a. m.)

: Casa del Maestro (8:00 a. m.) Manizales: sector El Cable (9:00 a. m.)

Marchas de Fecode Foto: Facebook Fecode

¿Colegios tendrán clase este 15 de abril?

Las manifestaciones de maestros volverán a afectar el calendario académico de los niños y jóvenes colombianos. La medida surge por las diferencias entre el magisterio y la gestión del Gobierno Petro en el tema de salud.



Ante ello, la educación es un sistema regulado por el Estado, en el que se integran las instituciones públicas y privadas. De ese modo, la organización solicitó un cese de actividades durante 24 horas en todo el territorio nacional, lo que implica la suspensión de clases en colegios públicos durante este periodo.

De hecho, la concentración en distintos puntos de las principales ciudades del país afectará a más de 6,7 millones de estudiantes en Colombia que reciben educación básica y media.

Por su parte, los colegios privados dependen de recursos propios, más que del Estado, por lo tanto su administración es independiente, lo que permite que no estén obligados a acogerse a paros sindicales; en ese panorama, estas instituciones sí tendrían clase con normalidad.

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Sin embargo, vale señalar que si un colegio en específico decide sumarse al paro, lo puede hacer. De hecho, en oportunidades anteriores, los colegios privados se han visto obligados a suspender clases debido a afectaciones en movilidad ocasionadas por otras manifestaciones.