Vocero del magisterio denuncia crisis en sistema de salud de maestros: “Nos sentimos engañados”

Dimas Andrés Arias, docente y vocero de la Veeduría Nacional por la Salud del Magisterio, alertó durante una entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre el severo deterioro que sufre el sistema de salud para los maestros colombianos, acusando al Gobierno y a la mayoría del Comité Ejecutivo de Fecode de imponer un modelo que ha empeorado el servicio.

Arias afirmó que, a partir de mayo de 2024, se impuso un nuevo esquema de salud que ha generado una "difícil situación" para los beneficiarios del Fomag y sus familias, calificándola de "lamentable". El docente aseguró que los maestros se sienten "engañados", señalando que el ministro de Salud, en una junta con Fecode el pasado marzo, presentó un informe que alertaba sobre la mala inversión de los recursos, pero que culminó en la aceptación del "Acuerdo 3 de abril" que, según él, es el causante de la actual crisis.

El vocero centró sus críticas en la figura del vicepresidente del Fomag, Aldo Cadena, a quien acusó de "mantener engañado al magisterio con supuestas soluciones" y de realizar "maromas financieras", como utilizar ahorros pensionales para cubrir los sobrecostos del servicio de salud, los cuales estima en 5 billones de pesos.

Mientras que la mayoría del Comité Ejecutivo de Fecode, en su opinión, actúa como "bomberos" del movimiento social y pide implementar bien el acuerdo, la Veeduría y varios sindicatos de base exigen que el Gobierno asuma el pago de los sobrecostos y se revierta completamente el modelo actual, al que tildan de beneficiar a "negociantes de la salud" y no al sector privado nacional ni a los hospitales públicos.

Como consecuencia de la crisis, el docente confirmó que se están registrando paros y movilizaciones a nivel nacional, impulsados por las bases y sindicatos regionales descontentos, como los del Eje Cafetero y Norte de Santander. Sin embargo, descartó que el Comité Ejecutivo nacional de Fecode convoque a un paro, alegando que están "comprometidos con el gobierno de Petro a cambio de prebendas personales".