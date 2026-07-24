Hallan el cuerpo de una joven de Tunja tras cuatro días de búsqueda en un río de Santander

Después de cuatro días de intensas labores de búsqueda, los organismos de socorro hallaron el cuerpo sin vida de la joven Brigitte Lorena Fagua, de 23 años, quien había desaparecido mientras disfrutaba de un paseo familiar en el sector conocido como Tres Pailas, sobre el río Suárez, en Santander.

El operativo fue coordinado por la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander y reunió a los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Barbosa, Vélez y Moniquirá, la Policía Nacional, la Defensa Civil Colombiana, la Cruz Roja Colombiana y equipos especializados de rescate, que trabajaron de manera ininterrumpida para localizar a la joven.

Las labores incluyeron recorridos por el cauce del río, inspecciones con drones y rastreos en un área de alta complejidad, caracterizada por pozos profundos, cavernas naturales y fuertes corrientes, condiciones que dificultaron la búsqueda desde el momento de la desaparición.

Tras cuatro días de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida de Brigitte Lorena en aguas del río Suárez. El hallazgo pone fin a las labores adelantadas por las autoridades en Santander. Familiares y amigos reciben hoy la noticia en medio del dolor #MañanasBlu pic.twitter.com/9U5UaDziGR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 23, 2026

El hallazgo fue realizado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barbosa, poniendo fin a una operación que demandó un esfuerzo conjunto y coordinado entre las diferentes entidades de respuesta.



La tragedia ocurrió durante un paseo familiar en el sector de Tres Pailas, un punto del río Suárez reconocido por sus fuertes corrientes y zonas de difícil acceso. En los últimos años, los organismos de gestión del riesgo han reiterado el llamado a la ciudadanía para evitar ingresar a sectores no autorizados o considerados de alto peligro en ríos y quebradas, especialmente durante temporadas de lluvias, cuando el aumento del caudal incrementa significativamente el riesgo de accidentes.

Las autoridades competentes adelantan los procedimientos judiciales y forenses para esclarecer las circunstancias del caso y continuar con el protocolo legal correspondiente al traslado del cuerpo de Brigitte Lorena Fagua a Tunja, donde viven sus familiares.

Las autoridades de Santander insistieron en que la prevención y el cumplimiento de las recomendaciones de los organismos de socorro son fundamentales para evitar nuevas tragedias en balnearios naturales del departamento.