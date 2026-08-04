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Alerta por incendios forestales en Santander: 15 municipios en riesgo por las llamas

En medio de este panorama, las autoridades confirmaron la llegada de una aeronave AT-802 Air Tractor, que se suma a las labores de atención del incendio forestal en Charta.

FOTO INCENDIO SANTURBÁN.jpg
FOTO: Incendio forestal en Santurbán- Suministrada por Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

Santander enfrenta una creciente amenaza por incendios forestales. El más reciente boletín del IDEAM mantiene alertas en 23 municipios del departamento, mientras las autoridades intensifican las acciones para controlar la emergencia que afecta una zona del páramo de Santurbán, donde ya fue incorporada una aeronave especializada para combatir las llamas desde el aire.

En medio de este panorama, las autoridades confirmaron la llegada de una aeronave AT-802 Air Tractor, que se suma a las labores de atención del incendio forestal activo mediante operaciones de aspersión aérea sobre los focos más críticos d eun incendio forestal en Charta, donde las llamas han destruido unas 100 hectáreas.

La capacidad aérea permitirá apoyar el trabajo que realizan en tierra los organismos de socorro para disminuir la intensidad de la conflagración, facilitar su control y proteger a la población, los recursos naturales y la infraestructura que podría verse afectada.

Las operaciones son coordinadas desde la Sala de Crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD), en articulación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los cuerpos de bomberos y demás organismos de respuesta desplegados en la zona.

"Dos avionetas de la Policía ayudarán a controlar este incendio forestal realizando descargas con recurso hídrico. Esta emergencia afecta gravemente la fauna y la flora de la región, además de una importante zona de vegetación para Santander. Hemos estado atentos para brindar apoyo y recordamos a la comunidad que están prohibidas las quemas controladas", señaló el funcionario.

La emergencia también deja pérdidas económicas para los agricultores de la zona, quienes reportan la destrucción de varios cultivos a causa del avance de las llamas.

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De acuerdo con el reporte oficial, Encino permanece en alerta roja por la alta probabilidad de incendios de cobertura vegetal.

En alerta naranja se encuentran los municipios de Albania, Bolívar, Charalá, Cimitarra, El Peñón, Florián, Guavatá, Gámbita, Jesús María, La Belleza, Puente Nacional, Puerto Wilches, Sucre, Suratá y Vetas, mientras que Barbosa, California, Coromoro, Landázuri, Puerto Parra, Rionegro y Vélez están en alerta amarilla.

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La actual temporada de altas temperaturas y déficit de lluvias ha incrementado el riesgo de incendios de cobertura vegetal en varias regiones del departamento. En Charta, las autoridades mantienen los esfuerzos para controlar un incendio forestal de grandes proporciones en inmediaciones del páramo de Santurbán, considerado un ecosistema estratégico por su importancia para el abastecimiento de agua de Santander y Norte de Santander.

Ante este escenario, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para evitar quemas, fogatas y cualquier actividad que pueda provocar nuevos incendios, así como reportar de inmediato cualquier conato a los organismos de emergencia.

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