Fracasa apoyo aéreo para combatir incendio forestal en Charta, Santander

Avioneta cisterna no pudo apoyar labores por falta de visibilidad; incendio en Charta ya consume más de 100 hectáreas. Cinco cuerpos de bomberos, la Defensa Civil, la Policía y la comunidad continúan combatiendo la emergencia, que permanece activa desde el sábado y ya amenaza varias viviendas rurales.

El grave incendio forestal que afecta al municipio de Charta, Santander, continúa fuera de control. La emergencia, que inició el pasado sábado sobre las 6:00 de la tarde en la vereda El Pantano, ya ha consumido más de 100 hectáreas de bosque nativo y avanza en al menos tres frentes alrededor de la montaña.

Aunque este lunes una avioneta cisterna despegó desde el aeropuerto Palonegro con la misión de realizar descargas de agua sobre la zona afectada, la operación tuvo que ser suspendida debido a la falta de visibilidad ocasionada por las condiciones climáticas y el humo generado por el incendio.

Mientras tanto, cerca de 50 unidades de los cuerpos de bomberos de Vetas, Suratá, Matanza, Bucaramanga y Tona, con apoyo de la Defensa Civil, la Policía y habitantes del sector, continúan enfrentando las llamas en medio de un terreno de difícil acceso.



Los organismos de socorro deben caminar durante más de una hora para llegar a los diferentes frentes del incendio, donde despliegan largas mangueras y utilizan equipos de aspersión manual para intentar contener el avance del fuego.

Pablo Emilio Peñalosa, delegado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Suratá, explicó que las condiciones geográficas han complicado las labores de extinción.

"Es un área bastante montañosa que nos ha dificultado el ingreso, por eso requeríamos el apoyo del Bambi y lo pedimos en repetidas ocasiones, incluso el alcalde, para poder controlar este incendio, sin embargo, la conflagración aumentó durante la noche y ya supera las 100 hectáreas, no la hemos podido controlar, aunque desde muy temprano estamos trabajando con la motobomba MAX 3, también se nos ha dificultado el abastecimiento de agua, aunque hemos logrado controlar algunos focos".

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El bombero agregó que, mientras un grupo bombea agua con la motobomba, otros avanzan cargando en sus espaldas equipos de aspersión manual para atacar los focos activos y proteger las redes eléctricas que atraviesan el sector.

La situación también preocupa a las autoridades municipales debido a que las llamas se acercan cada vez más a varias viviendas rurales.

El alcalde de Charta, Andelfo Portilla, aseguró que el incendio ha sobrepasado la capacidad de respuesta terrestre debido a las condiciones del terreno.

#Atención Inicia el apoyo aéreo para apagar el incendio forestal en Charta Santander. Las llamas han destruido más de 60 hectáreas de un bosque en la zona baja de Santurbán #VocesySonidos pic.twitter.com/yOsnNCjiCN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 3, 2026

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"Está en una parte desbordado por el difícil acceso para ingresar personal, la emergencia se está agrandando y ya está muy cerca de algunas viviendas, Bomberos, Defensa Civil y comunidad trabajan arduamente, pero el incendio está afectando el medio ambiente y el hábitat natural de muchas especies, son bosques que se han conservado durante muchos años y el acceso es muy complicado. Necesitamos con urgencia el apoyo aéreo".

El mandatario agregó que, según las primeras investigaciones, el incendio habría sido provocado por una intervención humana relacionada con una denominada "quema controlada" en un área donde previamente se había realizado tala de árboles.

Las autoridades esperan que las condiciones meteorológicas mejoren en las primeras horas de este martes para que la avioneta cisterna pueda ingresar a la zona y realizar las descargas de agua necesarias para apoyar a los organismos de socorro, que completan varios días de trabajo ininterrumpido para contener una de las emergencias forestales más graves registradas este año en Santander.