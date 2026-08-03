Bomberos de cinco municipios combaten incendio que arrasa más de 60 hectáreas en Santurbán

Un incendio forestal de grandes proporciones mantiene en máxima alerta a las autoridades en la vereda Pantanos, jurisdicción del municipio de Charta, Santander, donde las llamas ya han consumido más de 60 hectáreas de cobertura vegetal en una zona del páramo de Santurbán.

La emergencia, que permanece activa, es atendida mediante un operativo interinstitucional liderado por el Cuerpo de Bomberos de Matanza y coordinado desde la Sala de Crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD), en articulación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Charta y los organismos de socorro desplegados en el terreno.

En las labores de control participan cerca de 50 personas, entre unidades de los cuerpos de bomberos de Matanza, Tona, Vetas, Suratá y Bucaramanga, además de integrantes de la Brigada del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, efectivos de la Policía Nacional y miembros de la comunidad.

Grave emergencia por incendio forestal en Charta, Santander. Las llamas han consumido más de 60 hectáreas. Desde hace más de 36 horas, bomberos de cuatro municipios, Policía, Defensa Civil y habitantes de la vereda El Pantano trabajan para contener las llamas #MañanasBlu pic.twitter.com/sHyzpilYmq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 3, 2026

Los organismos de emergencia han utilizado herramientas manuales especializadas como batefuegos, bombas de espalda, rastrillos forestales, azadones y machetes para intentar contener el avance de las llamas y proteger las zonas aledañas. Sin embargo, las altas temperaturas y las fuertes corrientes de aire han dificultado las labores de extinción y favorecido la propagación del fuego.



"Le estamos pidiendo apoyo a la comunidad y a la Oficina para la Gestión del Riesgo del departamento para poder atender esta emergencia lo más rápido posible y evitar un daño mayor", señaló el alcalde de Charta, Andelfo Portilla.

Se agrava la emergencia por el incendio forestal en Charta, Santander. Tras más de 26 horas de trabajo, los bomberos suspendieron las labores durante la noche, mientras las llamas continúan avanzando hacia la vereda La Cristalina, allí se ubican las antenas de comunicaciones. — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 3, 2026

Para la atención de la emergencia se dispuso de un amplio componente logístico conformado por vehículos de los diferentes cuerpos de bomberos, las alcaldías de Charta y Tona, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y la Policía Nacional.

Como parte del fortalecimiento de la respuesta, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) apoyo aéreo con un helicóptero equipado con el sistema Bambi Bucket, que permitiría acelerar las labores de control y contención de la conflagración.

Está es la magnitud del grave incendio forestal en Charta, Santander. Las llamas ya consumen más de 60 hectáreas y se extienden por varios frentes de la montaña, lo que ha impedido controlar la emergencia. Desde hace más de 24 horas, bomberos de 4 municipios, organismos de… pic.twitter.com/H7GUInees6 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 3, 2026

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El incendio se registra en una zona de alta importancia ambiental del páramo de Santurbán, ecosistema estratégico que abastece de agua a cientos de miles de habitantes de Santander y Norte de Santander. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la emergencia y hacen un llamado a la ciudadanía a evitar quemas, no arrojar colillas de cigarrillo u otros elementos que puedan provocar incendios forestales y reportar de inmediato cualquier conato a los organismos de socorro.