En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataques contra Irán
El mensaje de Maduro
María Camila Potosí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bomberos de cinco municipios combaten incendio que arrasa más de 60 hectáreas en Santurbán

Bomberos de cinco municipios combaten incendio que arrasa más de 60 hectáreas en Santurbán

En las labores de control participan unidades de los cuerpos de bomberos de Matanza, Tona, Vetas, Suratá y Bucaramanga, además de integrantes de la Brigada del Acueducto Metropolitano.

FOTO INCENDIO FORESTAL- CHARTÁ.jpg
FOTO: Incendio forestal en Chartá, Santander- suministrada por Gobernación de Santander
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

Un incendio forestal de grandes proporciones mantiene en máxima alerta a las autoridades en la vereda Pantanos, jurisdicción del municipio de Charta, Santander, donde las llamas ya han consumido más de 60 hectáreas de cobertura vegetal en una zona del páramo de Santurbán.

La emergencia, que permanece activa, es atendida mediante un operativo interinstitucional liderado por el Cuerpo de Bomberos de Matanza y coordinado desde la Sala de Crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD), en articulación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Charta y los organismos de socorro desplegados en el terreno.

En las labores de control participan cerca de 50 personas, entre unidades de los cuerpos de bomberos de Matanza, Tona, Vetas, Suratá y Bucaramanga, además de integrantes de la Brigada del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, efectivos de la Policía Nacional y miembros de la comunidad.

Los organismos de emergencia han utilizado herramientas manuales especializadas como batefuegos, bombas de espalda, rastrillos forestales, azadones y machetes para intentar contener el avance de las llamas y proteger las zonas aledañas. Sin embargo, las altas temperaturas y las fuertes corrientes de aire han dificultado las labores de extinción y favorecido la propagación del fuego.

"Le estamos pidiendo apoyo a la comunidad y a la Oficina para la Gestión del Riesgo del departamento para poder atender esta emergencia lo más rápido posible y evitar un daño mayor", señaló el alcalde de Charta, Andelfo Portilla.

Para la atención de la emergencia se dispuso de un amplio componente logístico conformado por vehículos de los diferentes cuerpos de bomberos, las alcaldías de Charta y Tona, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y la Policía Nacional.

Como parte del fortalecimiento de la respuesta, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) apoyo aéreo con un helicóptero equipado con el sistema Bambi Bucket, que permitiría acelerar las labores de control y contención de la conflagración.

Publicidad

El incendio se registra en una zona de alta importancia ambiental del páramo de Santurbán, ecosistema estratégico que abastece de agua a cientos de miles de habitantes de Santander y Norte de Santander. Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la emergencia y hacen un llamado a la ciudadanía a evitar quemas, no arrojar colillas de cigarrillo u otros elementos que puedan provocar incendios forestales y reportar de inmediato cualquier conato a los organismos de socorro.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Páramo de Santurbán

Santurbán

Santander

Incendios forestales

Incendio

Bomberos de Bucaramanga

UNGRD

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad