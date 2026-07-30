Disminuyen los caudales de los principales ríos de Santander por altas temperaturas

Las autoridades de gestión del riesgo de Santander encendieron las alertas por la disminución de los caudales de los principales ríos del departamento, situación atribuida a las altas temperaturas y a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el más reciente reporte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, los principales afluentes monitoreados presentan niveles por debajo de sus cotas de desbordamiento, reflejando una reducción en sus caudales.

Entre los registros se destacan el río Magdalena, con un nivel de 1,18 metros en Barrancabermeja y 2,96 metros en Puerto Wilches; el río Lebrija, con 2,94 metros en la estación San Rafael; el Carare, con 2,00 metros en Puerto Araujo; el Suárez, con 1,50 metros en San Benito; el Chicamocha, con 3,28 metros en Capitanejo; el Sogamoso, con 2,30 metros en Puente Sogamoso; y el río de Oro, con 0,85 metros en Piedecuesta.

Aunque los niveles no representan riesgo de inundación, las autoridades advierten que la reducción del recurso hídrico puede afectar el abastecimiento de agua, incrementar el riesgo de incendios forestales y generar impactos en las actividades agropecuarias.



Controlan incendios forestales en Santander. Autoridades y organismos de socorro atendieron emergencias en Barrancabermeja, Rionegro y Floridablanca, donde las llamas fueron controladas. Los incendios se registraron en medio de la intensa ola de calor #MañanasBlu pic.twitter.com/vqHcFTnVTc — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 30, 2026

La Gobernación de Santander mantiene un monitoreo permanente sobre las fuentes hídricas e hizo un llamado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para reforzar las medidas de prevención, promover el uso eficiente del agua y mantener activos los planes de contingencia ante la temporada seca.

Abren convocatoria para restauración ecológica en Barrancabermeja. La Alcaldía y Ecopetrol impulsan proyecto para reforestar más de 500 hectáreas con especies nativas para la protección de los ecosistemas y la prevención de los efectos del fenómeno de El Niño #VocesySonidos pic.twitter.com/bmLEnRAYZr — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 29, 2026

En los últimos días, Santander ha registrado un aumento de las temperaturas y una disminución de las lluvias, condiciones que han favorecido la ocurrencia de incendios forestales en municipios como Barrancabermeja, Rionegro y Floridablanca, además de afectar los niveles de los ríos del departamento. Las autoridades ambientales y de gestión del riesgo mantienen la alerta por la posible intensificación del fenómeno de El Niño, por lo que recomiendan evitar las quemas, proteger las fuentes hídricas y hacer un uso responsable del agua para mitigar los efectos de la temporada seca.