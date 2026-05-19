Incautan más de mil galones de combustible ilegal en el río Magdalena en Barrancabermeja

Más de mil galones de combustible que eran transportados ilegalmente por el río Magdalena fueron incautados por tropas del Ejército en una operación realizada en Barrancabermeja contra las redes dedicadas al hurto y tráfico de hidrocarburos en el Magdalena Medio.

La acción se desarrolló en el sector de La Colorada, donde soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6, junto con unidades de la Armada Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, interceptaron una canoa que movilizaba aproximadamente 1.030 galones de diésel almacenados en barriles.

De acuerdo con el coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, el combustible tendría como destino el municipio de Yondó, Antioquia, y presuntamente sería utilizado para fortalecer economías ilegales de grupos dedicados al robo de hidrocarburos en la región.

El oficial explicó que este tipo de actividades ilícitas representan una importante fuente de financiación para estructuras criminales que delinquen en el Magdalena Medio y afectan tanto la seguridad como la economía de la región.



Las autoridades señalaron que la embarcación fue detectada durante operaciones militares enfocadas en frenar el tráfico ilegal de combustibles, una problemática recurrente en corredores fluviales utilizados por organizaciones dedicadas al contrabando y al hurto de hidrocarburos.

Con esta incautación, ya son más de 11 mil galones de combustible recuperados por tropas de la Quinta Brigada en lo corrido de 2026 en Santander y el nordeste antioqueño.

Según el balance entregado por el Ejército, durante el primer semestre del año han sido incautados 7.060 galones de gasolina y 4.085 galones de ACPM, resultados con los que buscan debilitar las finanzas y la capacidad logística de estas estructuras ilegales.

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El Ejército Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con actividades delictivas a través de las líneas 107 contra el terrorismo y 147 contra la extorsión y el secuestro.