Mortandad de peces por contaminación con hidrocarburos en ciénaga de Barrancabermeja

Una emergencia ambiental se registra en la ciénaga El Llanito, en jurisdicción de Barrancabermeja, luego de que las fuertes lluvias afectaran uno de los diques del IANR La Macarena, situación que generó la dispersión de material previamente contenido y la aparición de iridiscencias sobre el cuerpo de agua.

Según informó Ecopetrol, tras conocer la situación la empresa activó de manera inmediata el plan de emergencias y contingencias, instalando barreras de contención y aplicando medidas de manejo ambiental para controlar el evento y adelantar labores de extracción de las iridiscencias detectadas en la ciénaga.

La compañía aseguró que actualmente la situación se encuentra controlada y bajo monitoreo permanente por parte de su equipo técnico y ambiental.

Sin embargo, la situación ha generado preocupación entre líderes ambientales y defensores del ecosistema de El Llanito. Leonardo Granados, secretario de Ambiente de Barrancabermeja, denunció presuntos impactos ambientales derivados de la contaminación con hidrocarburos y alertó sobre las consecuencias que esto tendría para la fauna y la biodiversidad de la zona.



“El daño ambiental es grave. Están extinguiendo la especie y destruyendo la biodiversidad de una ciénaga que podría convertirse en motor de ecoturismo para Barrancabermeja”, afirmó Granados, al referirse especialmente a la muerte de más de 17 manatíes registrada en los últimos siete años en este ecosistema.

El funcionario sostuvo además que la presunta contaminación estaría vulnerando derechos fundamentales como el acceso al agua y el derecho colectivo a un ambiente sano, por lo que pidió acciones urgentes de las autoridades ambientales y organismos de control.

La ciénaga El Llanito es considerada uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del Magdalena Medio santandereano, debido a su riqueza hídrica y biodiversidad. En esta zona habitan especies sensibles como el manatí antillano, declarado en peligro de extinción, además de peces, aves y otras especies fundamentales para el equilibrio ambiental y el sustento de comunidades pesqueras.

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Hasta el momento, Ecopetrol no se ha pronunciado específicamente frente a las denuncias relacionadas con el riesgo para la fauna, especialmente los manatíes, aunque mantiene activado el monitoreo sobre el área afectada tras la emergencia ocasionada por las lluvias.