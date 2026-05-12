Ecopetrol: esta es la razón por la que siguen cayendo las utilidades

A Ecopetrol no le ha llegado todavía el impacto positivo de la guerra en oriente medio y sus resultados financieros siguen mostrando una caída en las utilidades.

De acuerdo con el reporte oficial, la compañía pasó de ganar 3.1 billones de pesos en el primer trimestre del 2025 a 2.9 billones de pesos en el primer trimestre del 2026.

La caída en utilidades se explica por menores ingresos y aunque el precio del barril de petróleo en dólares subió ligeramente frente al año pasado, la compañía se vio golpeada por la reducción en el precio del dólar. Así, al final del día, Ecopetrol recibió menos pesos por cada barril que vendió al exterior.

Ecopetrol no solo obtuvo menos dinero por su petróleo sino que además exportó una menor cantidad de petróleo. Según el reporte la compañía, redujo en 5.2 % sus ventas externas de petróleo y en contraste cargó más las refinerías en el país.



Foto: imagen de archivo, Ecopetrol.

En el lado de la producción las noticias no fueron positivas y el grupo reportó una caída global de 2.7 % a un nivel cercano a los 725.000 barriles equivalentes por día.

"La producción del periodo se vio impactada por la menor producción de gas y blancos por declinación natural en los campos del Piedemonte e intrusión de agua superior al esperado en el campo Guajira", explicó Ecopetrol.

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En contraste con lo que pasa en Colombia, la operaciones de fracking en Estados Unidos sorprendieron al alza. En el Permian se produjeron 91.800 bped lo que equivale al 12.6 % de la producción actual de la compañía.



Ecopetrol tendrá que pagar más de 1 billón de pesos en impuesto al patrimonio

El Gobierno nacional decretó una emergencia económica por las intensas lluvias de inicio de año en el norte del país y ordenó el pago de impuesto al patrimonio a todas las grandes compañías en el país, lo que impacta también a Ecopetrol.

"El impuesto extraordinario al patrimonio decretado por el Gobierno para 2026, calculado sobre el patrimonio líquido al 1 de marzo de 2026 de las compañías domiciliadas en Colombia, generó un impacto total para el Grupo Ecopetrol de COP 1.2 billones", señaló la empresa.

Ecopetrol reconoció poco más de 300.000 millones como gasto en el primer trimestre del año e incluirá el resto durante los próximos trimestres.