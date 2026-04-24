Moody's rebaja nota a Ecopetrol: advierte sobre injerencia de Gobierno en medio de escándalos de Roa

Moody's redujo la nota crediticia de Ecopetrol de Ba1 a Ba2 en medio de una fuerte advertencia sobre el riesgo de interferencia gubernamental en Ecopetrol y el deterioro de su gobierno corporativo. La perspectiva de calificación es negativa lo que abre la puerta a una nueva rebaja.

En los últimos meses, la administración de Ecopetrol ha estado en el ojo del huracán por cuenta de los escándalos judiciales de Ricardo Roa, investigado por violación de topes de campaña e imputado por presunto tráfico de influencias. La tensión llegó a tal punto que la junta directiva envió a Roa a 7 semanas de vacaciones y un mes de licencia no remunerada y nombró a Juan Carlos Hurtado como encargado.

La decisión ha sido fuertemente criticada por el presidente Gustavo Petro quien se ha reunido personalmente con los miembros de junta más cercanos a él, algo que no se ve bien en términos de gobierno corporativo.

A todo eso se refiere Moody's en este fragmento del informe: "Los cambios en la estructura de la alta gerencia de Ecopetrol en los últimos 12 a 18 meses, incluida la rotación a nivel ejecutivo y directivo, subrayan la exposición de la empresa al riesgo de gobierno corporativo relacionado con el Estado. Si bien no esperamos que estos cambios se traduzcan en una disrupción a corto plazo de la estrategia, las operaciones o la política financiera, dada la continuidad de la gestión, el momento en que se producen refuerza la percepción de una mayor influencia política y constituye una consideración clave en la evaluación del riesgo de interferencia gubernamental dentro del perfil crediticio".



Las razones de Moody’s para bajar la calificación de Colombia Foto: ImageFx

Para Moody's esto se suma al hecho de que ahora es menos previsible que el gobierno nacional vaya a entregar apoyo financiero a la petrolera, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Fepc (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles) luego de que el Gobierno aplazara el pago de saldos a Ecopetrol hasta diciembre de este año.

A diferencia de otras oportunidades esta rebaja no está ligada a la reducción de la nota de crédito del gobierno nacional, lo que implica que la calificadora está siendo cada vez menos optimista frente al futuro de la empresa.