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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Ecopetrol suspende contratos en campo petrolero de Cantagallo por protestas hace 15 días

Ecopetrol suspende contratos en campo petrolero de Cantagallo por protestas hace 15 días

Desde el 29 de marzo, comunidades de Puerto Wilches, Santander, y Cantagallo, sur de Bolívar, bloquean el ingreso de trabajadores al campo petrolero Yariguí - Cantagallo, afectando la su operación.

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