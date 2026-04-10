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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Protestas de comunidades afecta producción en campo petrolero de Cantagallo: Ecopetrol

Protestas de comunidades afecta producción en campo petrolero de Cantagallo: Ecopetrol

La protesta de comunidades de Puerto Wilches y Cantagallo completa cinco días; los manifestantes denuncian desinversión de Ecopetrol que afecta su economía.

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