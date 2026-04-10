Protestas de comunidades afecta producción en campo petrolero de Cantagallo: Ecopetrol

Habitantes de Puerto Wilches y Cantagallo completan varios días de protestas en rechazo a decisiones de desinversión de Ecopetrol, que, según denuncian, pondría en riesgo la economía de esta zona petrolera.

Las manifestaciones se concentran en el campo Cantagallo, donde comunidades mantienen un cese de actividades con pancartas y bloqueos que han impedido el normal desarrollo de las operaciones. Los líderes aseguran que la eventual salida de inversión afectaría directamente el empleo y el sustento de cientos de familias.

“Estamos haciendo una manifestación pacífica por la desinversión en el campo. Esto nos preocupa porque se eliminarían puestos de trabajo y se vería afectada toda la comunidad”, expresó uno de los manifestantes, quien agregó que el impacto no solo sería laboral, sino también en el comercio y los servicios que dependen de la actividad petrolera.

De acuerdo con los voceros, tanto Puerto Wilches como Cantagallo dependen en gran medida de la operación de la empresa estatal, por lo que temen una desaceleración económica si se reducen las actividades en la zona. Por ello, exigen a la compañía revisar su postura y mantener la inversión en estos campos.



Desde inicios de semana se presentan alteraciones en la operación del campo Yariguí–Cantagallo debido a bloqueos en puntos clave como estaciones, zonas industriales y puertos fluviales en ambos municipios.

La empresa también reportó hechos de vandalismo, ingreso forzado a instalaciones y amenazas contra trabajadores, lo que obligó a solicitar apoyo de la fuerza pública para garantizar la seguridad y realizar el apagado seguro de algunas áreas.

Además, la compañía informó la suspensión de contratos laborales que impacta a cerca de 320 trabajadores vinculados a empresas contratistas, en medio de la contingencia operativa.

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Ecopetrol explicó que la continuidad de los proyectos está sujeta a la disponibilidad de inversión y a la planeación corporativa, por lo que no es viable mantener el mismo nivel de operación proyectado para los próximos años.

Ante el panorama, Ecopetrol hizo un llamado a los manifestantes y a los líderes del gremio a privilegiar el diálogo como mecanismo para resolver la situación, e invitó a las autoridades locales a acompañar la construcción de acuerdos que permitan restablecer las operaciones.

Mientras tanto, las comunidades mantienen su protesta y advierten que continuarán hasta obtener respuestas claras sobre el futuro de la actividad petrolera en la región.