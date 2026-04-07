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Blu Radio  / Economía  / “Estamos satisfechos”: USO sobre salida temporal de Ricardo Roa de presidencia de Ecopetrol

“Estamos satisfechos”: USO sobre salida temporal de Ricardo Roa de presidencia de Ecopetrol

Roa, quien ha estado vinculado a denuncias de presunta corrupción y fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, solicitó una licencia no remunerada por 30 días a partir del 28 de mayo. Antes de ese periodo, tomará vacaciones entre el 7 de abril y el 27 de mayo.

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