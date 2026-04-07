“Estamos satisfechos”: USO sobre salida temporal de Ricardo Roa de presidencia de Ecopetrol

La salida temporal de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol ha generado reacciones en distintos sectores del país. Desde el sindicato Unión Sindical Obrera (USO), su presidente Martín Ravelo manifestó respaldo a la decisión adoptada por la Junta Directiva de la petrolera estatal, al considerar que la medida ayuda a proteger la reputación y estabilidad de la empresa más importante de Colombia.

Roa, quien ha estado vinculado a denuncias de presunta corrupción y fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, solicitó una licencia no remunerada por 30 días a partir del 28 de mayo. Antes de ese periodo, tomará vacaciones entre el 7 de abril y el 27 de mayo, lo que implica que dejará de ejercer funciones desde ahora y, en teoría, regresaría a finales de junio.

Durante su ausencia, la Junta Directiva designó como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente, quien asumirá el liderazgo de la compañía mientras se resuelve la situación de Roa.

USO respalda decisión de la Junta Directiva

En entrevista con el periodista Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, el presidente de la USO, Martín Ravelo, afirmó que el sindicato respeta la decisión tomada por el máximo órgano de gobierno corporativo de Ecopetrol.



“El planteamiento institucional de la USO era que el doctor Ricardo Roa se apartara del cargo como presidente. Hoy debemos decirle al país que respetamos y respaldamos la decisión que de manera independiente tomó la junta directiva”, señaló Ravelo.

El dirigente sindical explicó que la preocupación principal de los trabajadores estaba relacionada con el impacto reputacional que las investigaciones podrían generar en la compañía.

Estábamos previendo que el riesgo reputacional estaba impactando de manera severa a nuestra empresa y que ese riesgo podría, en una eventual situación, afectar la estabilidad financiera de Ecopetrol advirtió.

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Según Ravelo, la decisión de la junta ayuda a reducir la presión mediática que se había concentrado sobre la petrolera estatal: “Con esta medida se disipa el riesgo reputacional. Ecopetrol debe concentrarse en su función de producir riqueza para el país a través de dividendos, regalías e impuestos”, puntualizó.

Juan Carlos Hurtado asume como presidente encargado

La designación de Juan Carlos Hurtado Parra como presidente encargado fue bien recibida por la organización sindical. Ravelo destacó su trayectoria dentro de la compañía y su conocimiento técnico del sector energético.

“El ingeniero Juan Carlos Hurtado es un hombre formado y forjado en Ecopetrol. Confiamos en que se concentrará en los requerimientos técnicos y administrativos de la empresa más importante del país”, afirmó el líder de la USO.

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Para el sindicato, el principal desafío del nuevo presidente encargado será garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos de la petrolera y fortalecer la producción de hidrocarburos, especialmente en el área de gas. Ravelo explicó que el enfoque de la administración debe estar en el desarrollo operativo y no en las investigaciones judiciales que rodean al presidente saliente.

“Lo que debe hacer un presidente de Ecopetrol es conducir la empresa, manejar su imagen a nivel nacional e internacional, sacar adelante los proyectos y preocuparse por recuperar las reservas de gas”, indicó.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: Facebook Ecopetrol

Control político y transparencia en la empresa

La coyuntura también ha abierto un debate sobre la transparencia y el control político en la compañía. Diferentes sectores han solicitado explicaciones sobre la situación financiera, los cambios en el gobierno corporativo y las denuncias que han surgido en los últimos meses.

Para Ravelo, es normal que existan cuestionamientos públicos debido a la importancia de Ecopetrol para el país. “Es histórico que el Congreso convoque a control político a los presidentes de Ecopetrol. Estamos hablando de la empresa más importante de los colombianos”, explicó.

El dirigente agregó que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer la situación financiera y administrativa de la compañía, y que la nueva administración deberá responder a los requerimientos institucionales que se presenten.

El papel histórico del sindicato en Ecopetrol

La USO también reiteró su papel como actor vigilante dentro de la empresa estatal. Ravelo recordó que el sindicato ha sido parte fundamental del desarrollo de la compañía durante décadas: “Los trabajadores creamos Ecopetrol hace 70 años, la hemos cuidado, la hemos preservado y la hemos hecho grande. Lo que amenace la estabilidad de Ecopetrol será función de esta organización sindical rechazarlo”, afirmó.

Mientras tanto, la organización sindical espera concentrarse en las discusiones laborales que se aproximan, entre ellas la negociación de un nuevo pliego de peticiones para la próxima convención colectiva.

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Ecopetrol ante un nuevo escenario

La salida temporal de Ricardo Roa abre un nuevo capítulo en la dirección de la petrolera estatal en medio de un contexto político y económico complejo. Con Juan Carlos Hurtado al frente de manera provisional, la empresa enfrenta el reto de mantener la confianza de los mercados, avanzar en sus proyectos estratégicos y preservar su reputación institucional.

Para la USO, el objetivo principal debe ser garantizar la estabilidad de Ecopetrol y su capacidad para seguir generando recursos para el país. “Más allá de cualquier sintonía política o condición ideológica del gobierno de turno, nosotros celebramos la decisión independiente que acaba de tomar la junta directiva”, concluyó Ravelo.