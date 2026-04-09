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Blu Radio  / Economía  / La respuesta del nuevo presidente (e) de Ecopetrol: "Respondo a la Junta Directiva"

La respuesta del nuevo presidente (e) de Ecopetrol: "Respondo a la Junta Directiva"

El ingeniero Juan Carlos Hurtado asegura que no se ha comunicado con Ricardo Roa desde su salida de la compañia.

Juan Carlos Hurtado Parra, el nuevo presidente (e) de Ecopetrol
Juan Carlos Hurtado Parra, el nuevo presidente (e) de Ecopetrol.
Foto: Ecopetrol y suministrada
Por: Marcela Peña
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Actualizado: 9 de abr, 2026

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