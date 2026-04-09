La respuesta del nuevo presidente (e) de Ecopetrol: "Respondo a la Junta Directiva"

El nuevo presidente (e) e Ecopetrol Juan Carlos Hurtado niega que sus decisiones vayan a estar bajo la influencia de Ricardo Roa.

Roa salió de la compañía a 7 semanas de vacaciones y una licencia no remunerada de un mes en medio de sus escándalos judiciales que incluyen una imputación por tráfico de influencias y una investigación por presunta violación de topes de campaña. Aunque Roa ya no debería estar en las oficinas de la compañía, en papeles sigue siendo su presidente.

"Mi ente rector es la junta directiva", aseguró Hurtado en su primera aparición ante los medios de comunicación.

"Para mí mi deber, vuelvo y repito, mi ente rector es la junta directiva, y asegurar ese plan financiero y ese tema de sostenibilidad que estamos aportando desde los trabajadores. Yo entiendo que el presidente está en vacaciones. En este momento, es esa es la la la la condición. Yo no he tenido contacto con él", aseguró.



En Colombia las inversiones están concentradas en gas natural, petróleo y energías renovables. La compañía aún no tiene una respuesta de la OFAC a su solicitud de licencias para hacer negocios con Venezuela pero sigue viendo con esperanza esa posibilidad.

"Venezuela es una oportunidad porque nosotros, como compañía, tenemos la competencia de nuestros trabajadores para poder asegurar restablecer una industria como la petrolera en Venezuela. Podemos aportar mucho desde el conocimiento técnico, operativo, y que pudiera ser una gran oportunidad para nosotros", agregó.

De momento Ecopetrol seguirá ejecutando las inversiones en el Permian (la operación de fracking en Estados Unidos) y el nuevo encargado evadió las preguntas sobre si se venderán esos activos como ha pedido el presidente Gustavo Petro.