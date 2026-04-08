Candidatos presidenciales se pronuncian sobre casos González, Bonilla y crisis en Ecopetrol

En medio de varias decisiones recientes que han generado controversia en el país, distintos candidatos presidenciales fijaron su posición frente a tres temas clave de la coyuntura nacional: la eliminación de la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, la libertad otorgada al exministro Ricardo Bonilla por vencimiento de términos y la situación actual de Ecopetrol y su presidente, Ricardo Roa.

Las reacciones, aunque diversas en tono, coinciden en poner sobre la mesa temas como el respeto a la justicia, el debido proceso y la estabilidad institucional.

Caso Carlos Ramón González

Frente a la eliminación de la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, los candidatos coincidieron en señalar que cualquier persona vinculada a investigaciones debe responder ante la justicia colombiana.

Carlos Caicedo enfatizó en la responsabilidad de los funcionarios públicos al afirmar que “tiene que responder por sus actos” y que, en caso de ser investigados, deben acudir ante las autoridades. En la misma línea, Luis Gilberto Murillo sostuvo que “cualquier colombiano debe estar sujeto (…) a responder a los requerimientos de la justicia con todas las garantías”.



Desde otra perspectiva, Roy Barreras hizo un llamado a la prudencia frente a las decisiones judiciales, señalando que estas deben ser acatadas mientras se conocen a fondo los procesos: “Ni celebrar ni lamentar, sino acatar las decisiones de los jueces”. No obstante, agregó que “yo creo que los colombianos quieren que se castigue a Carlos Ramón por corrupto”.

Por su parte, Mauricio Lizcano cuestionó la decisión de Interpol, calificándola como “gravísima” y planteando dudas sobre sus razones: “Si tiene orden de captura en Colombia (…) no entiendo por qué le retiran esa boleta”. Además, aseguró que se debe investigar si hubo intervención del gobierno colombiano en esta decisión.

Entre tanto, Abelardo de la Espriella fue más directo y aseguró: “Ojalá lo capturen, eso es un delincuente”.



Libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos

En cuanto a la libertad otorgada a Ricardo Bonilla por vencimiento de términos, las posturas se centraron en la defensa del debido proceso y las garantías judiciales.

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Luis Gilberto Murillo reiteró que “todo colombiano tiene derecho a la defensa y también a la presunción de inocencia”, mientras que Mauricio Lizcano señaló que la decisión responde a un derecho fundamental y atribuyó la situación a fallas de la Fiscalía: “Eso es un derecho del debido proceso (…) ahí el que falló fue la Fiscalía”.

Roy Barreras, por su parte, expresó una postura más personal al afirmar que espera que el exministro pueda demostrar su inocencia: “Me alegra que esté en su casa”.

Carlos Caicedo insistió en que los funcionarios deben rendir cuentas ante la justicia y, de encontrarse responsabilidades, asumir las consecuencias: “Si son culpables, pues sean severamente condenados”.

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En contraste, Abelardo de la Espriella cuestionó el manejo del proceso y aseguró que debe investigarse por qué se permitió el vencimiento de términos: “Eso es lo que dice la ley. El tema es por qué dejaron vencer los términos”, al tiempo que pidió sanciones contra funcionarios corruptos.



Situación de Ecopetrol

La coyuntura en Ecopetrol también generó reacciones entre los aspirantes, quienes coincidieron en la importancia de proteger la estabilidad de la principal empresa del país.

Luis Gilberto Murillo consideró que las decisiones adoptadas son adecuadas en la medida en que evitan distracciones institucionales: “Una empresa como esta no debe tener la distracción de situaciones judiciales de sus máximas cabezas”.

Por su parte, Mauricio Lizcano calificó la situación como preocupante y resaltó el peso de la empresa en la economía nacional, señalando que “es nuestra gran empresa (…) casi el 40 % de ingresos fiscales”, y aseguró que la salida temporal de la dirección no es suficiente, aunque reconoció que es un avance.

Roy Barreras destacó que “las instituciones son más importantes que las personas” y planteó la necesidad de recuperar la empresa y convertirla para que avance hacia la transición energética.

Finalmente, Carlos Caicedo subrayó que la empresa debe garantizar estabilidad y liderazgo en ese proceso, al tiempo que señaló que cualquier cuestionamiento sobre su presidente, Ricardo Roa, debe ser aclarado: “Es necesario también que aclare su situación, y, si no, que dé un paso al costado”.