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Blu Radio  / Nación  / Candidatos presidenciales se pronuncian sobre casos González, Bonilla y crisis en Ecopetrol

Candidatos presidenciales se pronuncian sobre casos González, Bonilla y crisis en Ecopetrol

En contexto de decisiones judiciales, aspirantes a la Presidencia fijaron postura frente a la eliminación de la circular roja contra Carlos Ramón González, la libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos y la situación de Ecopetrol.

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