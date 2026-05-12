Petro pide a superfinanciero investigar a fondos privados por no trasladar recursos de pensiones

El presidente Gustavo Petro respondió a la Corporación Excelencia para la Justicia que pidió protección internacional para la rama judicial y el magistrado Enrique Bedoya tras arremetida del mandatario contra el Consejo de Estado por frenar el decreto que ordenaba trasladar los ahorros pensionales a Colpensiones.

A través de su cuenta de X el mandatario escribió: “He citado al superintendente financiero, de acuerdo a mis funciones constitucionales para que se inicie la investigación respectiva. Los intervinientes en el delito de prevaricato que establece que si por decisión de funcionario público escrita se viola con evidencia la ley y quiénes retengan ahorro de los pensionados serán denunciados ante la autoridad competente”.

El mandatario ha cuestionado esta decisión al igual que su ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien aseguró que esto podría afectar el pago de las siguientes mesadas de quienes se pensionaron y ya se trasladaron.

En respuesta, este tribunal manifestó su preocupación por lo que calificó como desinformación y descontextualización de las decisiones judiciales, advirtiendo que estas actuaciones deterioran la confianza institucional y debilitan el Estado de derecho.



"Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos", expresó el consejo en un comunicado.