En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pensiones
Bombardeo al ELN
Hantavirus
Germán Vargas Lleras
Ricardo Roa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Petro pide a superfinanciero investigar a fondos privados por no trasladar recursos de pensiones

Petro pide a superfinanciero investigar a fondos privados por no trasladar recursos de pensiones

Sigue la tensión entre el Gobierno y el Consejo de Estado por frenar el decreto que ordenaba trasladar los ahorros pensionales a Colpensiones.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia - Andrea Puentes
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 12 de may, 2026

El presidente Gustavo Petro respondió a la Corporación Excelencia para la Justicia que pidió protección internacional para la rama judicial y el magistrado Enrique Bedoya tras arremetida del mandatario contra el Consejo de Estado por frenar el decreto que ordenaba trasladar los ahorros pensionales a Colpensiones.

A través de su cuenta de X el mandatario escribió: “He citado al superintendente financiero, de acuerdo a mis funciones constitucionales para que se inicie la investigación respectiva. Los intervinientes en el delito de prevaricato que establece que si por decisión de funcionario público escrita se viola con evidencia la ley y quiénes retengan ahorro de los pensionados serán denunciados ante la autoridad competente”.

Lea también:

  1. Reforma pensional
    Reforma pensional
    Foto: Pexels.
    Economía

    Asofondos advierte "hueco pensional" y defiende protección de ahorros ante Consejo de Estado

El mandatario ha cuestionado esta decisión al igual que su ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien aseguró que esto podría afectar el pago de las siguientes mesadas de quienes se pensionaron y ya se trasladaron.

En respuesta, este tribunal manifestó su preocupación por lo que calificó como desinformación y descontextualización de las decisiones judiciales, advirtiendo que estas actuaciones deterioran la confianza institucional y debilitan el Estado de derecho.

"Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos", expresó el consejo en un comunicado.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Colpensiones

Pensiones

Publicidad

Publicidad

Publicidad