Asofondos advierte "hueco pensional" y defiende protección de ahorros ante Consejo de Estado

En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), Andrés Velasco, expresó su respaldo a la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de 5 billones de pesos desde los fondos privados hacia Colpensiones. Según Velasco, esta medida protege el ahorro de los colombianos y asegura el cumplimiento de la ley vigente.



Protección del ahorro frente al gasto corriente

El debate central gira en torno a los recursos de aproximadamente 120.000 colombianos que utilizaron la "ventana de oportunidad" para trasladarse de régimen. Velasco fue enfático en señalar que, bajo el marco de la nueva Ley 2381, estos recursos no deben usarse para pagos inmediatos. "Lo que dice la ley... es que esos recursos debían ahorrarse... la ley 23. 81... dice literalmente que los recursos son para ahorrarse, no para pagar pensiones en el corto plazo", afirmó el directivo.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos Foto: Blu Radio

Frente a las críticas que sugieren que los fondos privados retienen el dinero para beneficio propio, Velasco aclaró que estas instituciones no lucran con el stock de capital acumulado. "Nosotros no cobramos sobresaldo... El hecho de que a nosotros nos hayan dejado esos recursos implica costos para los fondos de pensiones, no implica ganancias", explicó, detallando que su modelo de negocio se basa en comisiones por cotización y no por la administración del saldo estancado.



La alerta por un "hueco fiscal" autoinfligido

Uno de los puntos más críticos de la intervención de Velasco fue su análisis sobre la situación financiera del Gobierno y Colpensiones. El presidente de Asofondos sugirió que el interés del Ejecutivo por estos recursos responde a una necesidad de liquidez para cubrir errores de presupuesto.

Velasco señaló que el Gobierno calculó el gasto pensional para 2026 basándose en una inflación proyectada del 7.5%, pero el incremento del salario mínimo fue muy superior. "Tienen un hueco creado por ellos mismos, por este mismo gobierno de más o menos entre 7 y 9 billones de pesos", advirtió.

En este contexto, el directivo sostuvo que el traslado de los 5 billones no es una solución técnica, sino un intento de "disponer de unos recursos que están destinados por ley al ahorro para solucionar un problema fiscal"-



Sostenibilidad y el llamado a la Corte Constitucional

Para Asofondos, el sistema de ahorro es la única vía para garantizar pensiones futuras debido a la transición demográfica. Velasco recordó que hoy se necesitan siete personas cotizando por cada pensionado, pero en 15 años esa cifra caerá a tres. "Lo único que tenemos es ahorro y por eso la ley... se aseguró que estos recursos eran para el ahorro", subrayó.



Finalmente, Velasco hizo un llamado a la seguridad jurídica y a la espera de un fallo definitivo de la Corte Constitucional sobre la ley de reforma pensional.

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