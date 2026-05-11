Ecopetrol sostiene respaldo a Ricardo Roa tras imputación: "No afecta la presunción de inocencia"

A través de un comunicado de información relevante, la junta aseguró que dicha imputación es parte de un proceso penal y no es una decisión en firme; además Roa no aceptó cargos.

"La referida diligencia no equivale a una condena o una decisión de fondo y no desvirtúa la presunción de inocencia que le asiste al señor Ricardo Roa, quien no aceptó los cargos presentados por la Fiscalía", detalló la junta.

Con este pronunciamiento, Ecopetrol reitera su respaldo al presidente que, pese a las dos investigaciones en su contra, sigue en la dirección de la compañía y actualmente está en su periodo de vacaciones así como de una licencia no remunerada.

Durante la audiencia de hoy, donde Roa fue imputado por presunta violación de los topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.



Ricardo Roa Foto: X @ricroabar

Según la investigación, la campaña habría excedido los límites legales en cerca de $1.664 millones entre primera y segunda vuelta.

La Fiscalía aseguró que existen pruebas que demostrarían que Roa conocía y avalaba los gastos reportados, ya que varias facturas estaban emitidas a su nombre y aparecían vinculadas a la cuenta oficial de campaña y a los informes entregados al Consejo Nacional Electoral.

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Así mismo, la Fiscalía aseguró que los recursos se habrían destinado a viajes, asesorías, hospedajes, desayunos y otras actividades de campaña, además de detectar presuntas inconsistencias contables entre los reportes de primera y segunda vuelta.

Este proceso se suma a la otra investigación penal en su contra por un presunto caso de tráfico de influencias conocido como el “Penthouse 901”.