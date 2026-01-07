En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alerta en Barrancabermeja por sequía en ciénaga El Llanito: peligran peces y manatíes

Alerta en Barrancabermeja por sequía en ciénaga El Llanito: peligran peces y manatíes

La temporada de verano empezó a disminuir los niveles de la ciénaga que surte de agua al Puerto Petrolero.

Publicidad

Publicidad

Publicidad