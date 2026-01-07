Niño promesa de Barrancabermeja gana concurso ambiental iberoamericano 2025

Con el proyecto “Cambiando vicios por hojas”, Liam Bello ganó el concurso ambiental de Veolia Colombia y Panamá en su edición 12ª. Bajo la temática “Descarbonicemos el planeta con los guardianes del mañana”, el niño proeza participó entre 10.251 estudiantes de 184 instituciones educativas de ambos países.

Cartagena, Cali, Bucaramanga, Montería, Tunja y Cúcuta, fueron las ciudades que participaron durante tres meses con la asesoría de Veolia, para que los niños y niñas que hicieron parte de talleres pedagógicos fueran conscientes de los efectos del cambio climático, la reducción de gases de efecto invernadero y el uso de energías limpias.

Ismaris Ortiz González, gerente general de Veolia Aseo Santander y Cesar, dio a conocer más detalles del concurso, “definitivamente ver a más de 10.000 niños y niñas comprender cómo se genera la huella de carbono, y cómo también proponen soluciones y cómo visualizan un futuro más limpio nos confirma que estamos formando a los guardianes que liderarán la transformación ecológica en nuestra región”.

La fase final constó de la presentación de un proyecto inspirado en las soluciones que implementa Veolia en el país sobre cómo descarbonizar su entorno o su ciudad. Entre los 14 ganadores locales, el proyecto de Liam Bello fue seleccionado como el mejor a nivel nacional, por medio de una masiva votación interna y externa.



“Cambiando vicios por hojas” fue la iniciativa de Bello para reutilizar colillas de cigarrillo y transformarlas en hojas reutilizables a través de la extracción de pulpa de celulosa. Liam explicó que su propuesta nació de buscar un residuo que se encontrara mucho en las calles, “elegí la colilla de cigarrillo porque siempre está en las carreteras y la mayoría de las personas la ignoran. Lo que hice fue recolectarlas del espacio público, hacerles un tratamiento adecuado y transformarla en hojas reutilizables”.

Durante la premiación, los niños finalistas de Colombia y Panamá tuvieron la oportunidad de compartir con estudiantes de diferentes ciudades para fortalecer su compromiso con el medioambiente.

El niño prodigio representará a Colombia en el evento final latinoamericano, donde los ganadores de distintos países saldrán internacionalmente a vivir una experiencia de intercambio orientada a fortalecer soluciones sostenibles para el medio ambiente, lideradas por jóvenes.