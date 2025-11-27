Soldado resultó gravemente herido por una mina antipersonal en frontera entre Colombia y Panamá

Las autoridades colombianas y panameñas investigan un nuevo hecho violento en contra de la Fuerza Pública, esta vez en la zona fronteriza en donde un soldado del Ejército Nacional resultó gravemente herido luego de pisar un campo minado instalado por estructuras armadas en el departamento de Chocó.

Una vez se conoció la situación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana llegó al sitio en un helicóptero UH-60 Black Hawk que arribó a la Base Militar Binacional de Guamal luego de que se activara el protocolo de emergencia en coordinación con el Centro de Recuperación de Personal.

El capitán Carlos Augusto Aljure Cantillo, piloto del helicóptero Angel, explicó que al llegar al lugar se realizó la atención médica inmediata debido a la gravedad de las heridas del soldado profesional.

"Gracias a nuestra tripulación de rescatistas se le brindaron los primeros auxilios en vuelo durante todo el trayecto desde que fue extraído este valiente soldado hacia el batallón Voltíjeros en la ciudad de Carepa, Antioquia, donde fue entregado consciente y con signos vitales a personal médico", explicó Aljure.



Destacan las Fuerzas Militares que una vez el soldado fue remitido al Urabá antioqueño se pudo constatar que necesitaba de atención especializada y por ello fue remitido a la Clínica Panamericana del municipio de Apartadó en donde el hombre continúa recibiendo atención médica por parte de profesionales de la salud.

Según la FAC, en lo corrido del año, el CACOM-5 ha llevado a cabo 214 evacuaciones aeromédicas en su área de responsabilidad. De estas, 22 se relacionan con incidentes por minas antipersonal, afectando principalmente a miembros de las Fuerzas Militares, seguidos por civiles y comunidades indígenas.