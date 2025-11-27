En vivo
Soldado resultó gravemente herido por una mina antipersonal en frontera entre Colombia y Panamá

Soldado resultó gravemente herido por una mina antipersonal en frontera entre Colombia y Panamá

El hombre fue evacuado de urgencia al Urabá antioqueño en donde es atendido por especialistas.

