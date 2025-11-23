Una familia colombiana enfrenta una grave crisis tras un accidente de tránsito que cobró la vida de dos de sus integrantes y dejó a dos menores gravemente heridos, lejos de su país de origen.

La mujer, madre de dos niños, fue identificada como Liliana Meza Salcedo, oriunda de Cartagena. Ella perdió la vida el pasado 12 de noviembre en Panamá, luego de un fuerte accidente ocurrido al interior de un taxi en el que viajaba con su familia.

Su pareja y padre de sus hijos, José Manuel Chiquillo Escarpeta, falleció una semana después, el 20 de noviembre, pese a los esfuerzos médicos por salvarlo. La familia llevaba más de dos años viviendo en ese país.

“Es muy duro, muy difícil y no le hemos podido decir a mis nietos; no encontramos la manera de informarles. Ellos saben que su mamá murió, pero no que su papá también. Ya estábamos en las vueltas de la funeraria para mi hija, ahora toca lo del yerno; y traer los cuerpos es muy caro, nosotros no tenemos cómo, por eso hemos pedido ayuda”, dijo el padre de Liliana al diario El Universal.



Pareja colombiana perdió la vida tras accidente en un taxi en Panamá: esto se sabe

Según el medio, el accidente ocurrió en el sector Villa del Caribe, cuando otro vehículo chocó contra el taxi en el que se desplazaba la familia. Los menores, un niño de 9 años y una niña de 4, ya se encuentran fuera de peligro, aunque el impacto emocional ha sido profundo para sus familiares.

Además, se conoció que, aunque la familia residía en Panamá desde hacía un tiempo, tenían previsto regresar a Colombia en diciembre para pasar las festividades de fin de año junto a sus seres queridos.

“Señor alcalde Dumek Turbay, señor gobernador Yamilito Arana, les pedimos, por favor, su colaboración para poder traer a mi hija y enterrarla en su tierra. Estamos muy mal y no tenemos los recursos”, expresó la madre de la víctima a El Universal.