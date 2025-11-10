En vivo
Niña colombiana falleció en naufragio en Panamá; 20 migrantes fueron rescatados

Niña colombiana falleció en naufragio en Panamá; 20 migrantes fueron rescatados

La nota oficial detalla que "gracias a la intervención oportuna de una embarcación privada, fue posible brindar auxilio inmediato a las personas afectadas", y que posteriormente las autoridades y las unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) reforzaron las tareas de rescate y atención médica.

