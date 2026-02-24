Resultado de Caribeña Noche: último sorteo hoy martes 24 de febrero de 2026

El chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los sorteos diarios más consultados en Colombia. Gracias a su amplia presencia en distintas regiones del país y a su mecánica sencilla, miles de jugadores revisan cada noche los resultados oficiales con la expectativa de acertar y obtener un premio.



Número ganador de Caribeña Noche – 24 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el martes 24 de febrero de 2026, el resultado oficial fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Se recomienda contrastar siempre la información con los canales oficiales del operador.

La constancia del sorteo durante todo el año y la facilidad para participar han convertido al Caribeña Noche en una de las alternativas preferidas dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo.

Este horario fijo permite a los apostadores saber con precisión cuándo revisar sus números y confirmar si resultaron ganadores, facilitando el seguimiento diario del juego.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

El Caribeña Noche ofrece diferentes modalidades, lo que permite ajustar la apuesta según el presupuesto y la expectativa de premio. El valor a pagar depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan.

Entre las principales opciones se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado.

acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras coinciden sin importar la posición.

las cuatro cifras coinciden sin importar la posición. Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

acierto exacto de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: coincidencia de las tres últimas cifras en cualquier orden.

coincidencia de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): coincide únicamente el último dígito.

Este esquema mantiene una dinámica clara, práctica y fácil de entender para todo tipo de jugador.



Valor de las apuestas

Uno de los factores que impulsa la participación en Caribeña Noche es su rango de inversión accesible:



Valor mínimo: $500 pesos

$500 pesos Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos

Esta flexibilidad permite participar tanto a jugadores ocasionales como a quienes realizan apuestas con mayor frecuencia.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en el país.



El proceso habitual para apostar al Caribeña Noche por internet incluye:



Crear una cuenta en un operador legal autorizado. Validar la identidad del usuario (requisito obligatorio). Recargar saldo mediante medios habilitados como PSE o transferencias bancarias. Seleccionar el sorteo Caribeña Noche, elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la transacción y conservar el comprobante digital.

Utilizar plataformas oficiales garantiza respaldo en las transacciones y mayor seguridad para quienes participan diariamente.

Últimos resultados de Caribeña Noche

A continuación, el historial reciente del sorteo:



23 de febrero de 2026: 7958 - 7

7958 - 7 22 de febrero de 2026: 1916 – 5

1916 – 5 21 de febrero de 2026 : 7339 – 8

: 7339 – 8 20 de febrero de 2026: 4883 – 6

4883 – 6 19 de febrero de 2026: 0012 – 2

Con sorteos diarios y múltiples modalidades de juego, el Caribeña Noche continúa posicionándose como una de las opciones más consultadas por quienes buscan probar su suerte cada noche en Colombia.