Asesinan a menor de edad en ataque sicarial en Barrancabermeja; van 3 crímenes en 2026

La violencia en Barrancabermeja no da tregua en este inicio de año. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de un menor de 15 años que luchó por su vida durante dos días en la Clínica La Magdalena tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Con este deceso, la cifra de muertes violentas en el Puerto Petrolero se eleva a tres víctimas en lo que va de 2026, consolidando un arranque de año crítico para la seguridad ciudadana en el Magdalena Medio.

Los hechos que desencadenaron esta tragedia ocurrieron el pasado sábado, 3 de enero, en inmediaciones del barrio Belén. En circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, el menor fue interceptado por desconocidos que le dispararon a corta distancia. Versiones preliminares señalan que el ataque se habría perpetrado con un arma traumática, aunque la contundencia del impacto generó daños irreversibles que el personal médico no logró revertir pese a los esfuerzos quirúrgicos y de cuidados intensivos.

La muerte de este menor ha generado una profunda consternación en la comunidad. Familiares y amigos, que mantuvieron cadenas de oración desde el momento del ingreso del joven al centro asistencial, lamentaron el trágico desenlace subrayando la vulnerabilidad de los menores de edad ante la criminalidad que azota a la región. "Era solo un niño", fue el clamor de sus seres queridos mientras exigen justicia y celeridad en las investigaciones.

Por su parte, la Policía del Magdalena Medio ha desplegado una unidad investigativa para esclarecer los móviles del asesinato e identificar a los responsables. Hasta el momento, el comando de policía no ha reportado capturas ni ha confirmado si el ataque obedeció a una retaliación o a un hecho fortuito, por lo que se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas que brinde claridad sobre este nuevo hecho de sangre que enluta a una familia barranqueña.



La muerte de este joven se suma a los homicidios de Jainer Alberto López Morales, de 29 años, y de José Miguel Rodríguez Palencia, de 28 años, quienes fueron ultimados en el barrio Nueva Esperanza y en el corregimiento El Centro, respectivamente. Cabe recordar que durante 2025 se registraron 156 muertes violentas en Barrancabermeja.