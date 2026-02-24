Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 24 de febrero de 2026

La Lotería del Huila celebró en la noche del martes 24 de febrero de 2026 su sorteo número 4744, una de las citas tradicionales dentro del calendario de juegos de azar en Colombia. En esta edición, miles de jugadores participaron por un premio mayor de $2.000 millones, además de una amplia lista de premios secos, aproximaciones y reconocimientos especiales.



Premio mayor – Sorteo 4744

El número ganador del premio mayor fue: . El billete con esta combinación se llevó los $2.000 millones del premio principal. Es importante recordar que para validar cualquier acierto es obligatorio que coincidan tanto el número como la serie, ya que ambos datos son indispensables al momento de reclamar el premio.

Fundada en 1924, la Lotería del Huila es uno de los sorteos más antiguos del país y, como las demás loterías oficiales, destina sus recursos exclusivamente al financiamiento del sector salud en Colombia.



Premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el sorteo 4743 distribuyó múltiples premios secos que incrementan las oportunidades de ganar.



Premios especiales y aproximaciones

Anterior y posterior al premio mayor

Anterior: 1606 – Serie 133

Posterior: 1608 – Serie 133

Aproximaciones al premio mayor

También se reconoció a quienes quedaron a un número de distancia del premio mayor, siempre que coincidieran en la misma serie:



Anterior: 0518 – Serie 111

0518 – Serie 111 Posterior: 0520 – Serie 111

Estos premios premian la cercanía al número ganador y representan una oportunidad adicional dentro del plan de premios.

¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar es sencillo. Los jugadores pueden adquirir su billete o fracción en puntos de venta autorizados de PagaTodo, donde eligen entre los números y series disponibles.

Es fundamental conservar el billete en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier premio.



¿Cuándo juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila se juega todos los martes a las 11:00 p.m. En cada sorteo se entregan premios correspondientes al premio mayor, secos y aproximaciones.



Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el billete dentro del plazo máximo de un año contado desde la fecha del sorteo. Después de este tiempo, el derecho al cobro prescribe. Por ello, se recomienda revisar siempre los resultados oficiales y realizar el trámite oportunamente en caso de resultar ganador.