Abaten a cabecilla del Clan del Golfo en el suroeste de Antioquia durante combates con el Ejército

Un presunto cabecilla del Clan del Golfo murió durante combates con el Ejército en el Suroeste antioqueño, en medio de operaciones contra grupos armados ilegales.

Los enfrentamientos se registraron en la vereda Santa Rita, del municipio de Concordia, donde tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, adscritas a la Cuarta Brigada, sostuvieron enfrentamientos armados con integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle de ese grupo criminal.

En desarrollo de la operación murió alias ‘Canario’, señalado cabecilla de zona, quien tenía siete anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir agravado por narcotráfico, constreñimiento ilegal y hurto. Al respecto Juan Carlos Fonseca Espejo, comandante Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara.

"Gracias al trabajo articulado entre la policía y el Ejército Nacional, se logra prevenir el incremento de homicidios en la subregión y afectar de manera directa el accionar delictivo de este grupo armado organizado", dijo Fonseca.



En el lugar fueron incautados un arma tipo mini uzi, munición, un proveedor y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de las autoridades.

Según las Fuerzas Militares, la acción, articulada con la Policía Nacional, permitió afectar el accionar criminal del grupo y prevenir nuevos hechos violentos en la subregión.