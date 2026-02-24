En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Abaten a cabecilla del Clan del Golfo en el suroeste de Antioquia durante combates con el Ejército

Abaten a cabecilla del Clan del Golfo en el suroeste de Antioquia durante combates con el Ejército

Alias 'Canario', con más de ocho años de trayectoria criminal, cayó en zona rural del municipio de Concordia.

