Autoridades alertan golpes de intenso calor por el fenómeno de El Niño: dengue podría aumentar

Las autoridades en el Valle de Aburrá ya están reportando enfermedades derivadas del extremo calor por el fenómeno de ‘El Niño’. La primera es el agotamiento por calor que se puede sentir cuando hay exposición a las altas temperaturas.

La líder de Epidemiología de la secretaría de Salud, Rita Almanza, explica algunas recomendaciones para evitar la llamada insolación por las altas temperaturas.

"Algunas recomendaciones es evitar justamente la exposición entre 10 de la mañana y 4 de la tarde. Eso es posible cuando yo quiero ir a piscina, cuando yo quiero salir a hacer deporte, pero no es posible cuando yo bajo el sol. Entonces, ¿qué puedo hacer? El uso de estas gorritas, el uso de ropa clara", indicó.

Las autoridades recomiendan hidratarse bien durante el día ya que varios órganos vitales del cuerpo humano como el riñón, los intestinos, el estómago y la piel debe estar en continua hidratación.



"Hidratarme bien. Cuando digo hidratarme bien, me refiero, debemos consumir entre 2 y 3 litros de agua al día. Hay personas que no les gusta tomar agua. A ella les digo, póngale un poquito de sabor, rodajitas de limón, si tiene la posibilidad de trocitos de piña. Estas son recomendaciones, porque yo sé que hay gente que se puede pasar todo el día sin un vasito de agua", aseguró.

Las autoridades también advierten sobre los efectos por los golpes de calor debido a la sobrexposición a los rayos solares como el mareo, las taquicardias y las convulsiones. De llegar a ocurrir esta situación se recomienda llamar a la línea de emergencia 123 para que desde la Secretaría de Salud se pueda atender la situación.

Así mismo, ante el intenso calor, las autoridades piden evitar las bebidas azucaradas, así como las bebidas con alcohol, ya que tanto el azúcar como el alcohol ayudan a deshidratar más a la persona.