Capturaron a alias 'Chacho Petra', uno de los más buscados por feminicidio en el Valle de Aburrá

En una operación desarrollada por la Seccional de Investigación de la Policía, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado Carlos Mario Fernández Oquendo, conocido con el alias de “Chacho Petra”, de 45 años.

Esta persona era uno de los hombres más buscados en Medellín y el Valle de Aburrá por el delito de feminicidio, ya que es señalado como el presunto responsable del feminicidio de María Fernanda Agudelo, de 26 años, ocurrido el pasado 10 de octubre de 2025.

“Este hombre se fue para el Valle del Cauca, a una zona rural, y por allá se hizo pasar como mayordomo de una finca, en la que se encontraba trabajando. Él creyó que a nosotros se nos iba a olvidar la muerte de María Fernanda, pero no fue así”, señaló Manuel Villa, secretario de seguridad de Medellín.

Según la investigación, el implicado, quien era su expareja sentimental tras una relación de tres años que había terminado pocas semanas antes, ingresó a la vivienda de la víctima. En el lugar se encontraba el hijo de la mujer, de siete años, frente a quien le habría disparado con un arma de fuego antes de huir.



Las autoridades detallaron que 'Chacho Petra' registra antecedentes judiciales por hurto y tráfico de armas de fuego. Con este resultado, ya son siete las personas capturadas en lo que va del año por el delito de feminicidio en Medellín.