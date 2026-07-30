Gobernadores de los santanderes buscan apoyo del Congreso para destrabar proyectos

Los gobernadores de Santander y Norte de Santander, Juvenal Díaz y William Villamizar, respectivamente, llevaron al Congreso de la República una agenda conjunta de proyectos estratégicos con la que buscan asegurar respaldo político y presupuestal para iniciativas que consideran fundamentales para el desarrollo del nororiente del país.

Durante una reunión con la bancada de congresistas de ambos departamentos, convocada por la Región Administrativa y de Planificación (RAP) El Gran Santander, fueron expuestas las principales necesidades de la región y las obras que requieren apoyo del Gobierno Nacional para avanzar en su ejecución.

Uno de los ejes centrales de la agenda fue el fortalecimiento de la conectividad regional. Entre las iniciativas priorizadas se encuentran la reactivación del corredor vial Bucaramanga-Pamplona, la construcción del corredor Cúcuta-Ocaña-Gamarra para facilitar la conexión con el río Magdalena, el mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria y el impulso a la navegabilidad del río como alternativa para el transporte de carga y el desarrollo logístico.

La gestión del recurso hídrico también ocupó un lugar relevante en la discusión. La RAP propuso avanzar en un Contrato Plan para el Gran Santander que permita desarrollar proyectos orientados a proteger los ecosistemas estratégicos, garantizar el acceso al agua potable, fortalecer los acueductos, ampliar el saneamiento básico y mejorar la capacidad de respuesta frente a fenómenos asociados al cambio climático.



En el componente económico, se planteó una estrategia para fortalecer la competitividad regional mediante el impulso a las exportaciones, la promoción del turismo y el posicionamiento de una Marca Región que reúna la oferta de Santander y Norte de Santander. A esto se suma la formulación de un Plan de Abastecimiento Alimentario que busca fortalecer la producción agropecuaria y mejorar la comercialización de los productos del campo.

“En la RAP del Gran Santander, los parlamentarios de los dos departamentos se unen para mirar los proyectos estratégico y mirar cómo utilizar la fuerza política que ellos tienenque se hagan realidad en el Plan Nacional de Desarrollo y ayudar a todos los habitantes en proyectos, especialmente en lo que se requiere que es en el agua”, manifestó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.

La reunión también sirvió para presentar proyectos liderados por la Gobernación de Santander, entre ellos el Anillo Vial Externo Metropolitano, iniciativas de infraestructura turística, el Convenio Los Comuneros y el portafolio de inversiones de ESANT S.A. E.S.P., enfocados en mejorar la movilidad, la competitividad y el acceso a los servicios públicos.

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Otro de los planteamientos expuestos fue iniciar el proceso para convertir la RAP El Gran Santander en una Región Entidad Territorial (RET), figura que permitiría a la región asumir nuevas competencias y acceder directamente a recursos del Gobierno Nacional para ejecutar proyectos de impacto.