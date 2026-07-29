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Radican proyecto en el Congreso para prohibir completamente el aborto en Colombia

Congresistas de Salvación Nacional y el Partido Conservador radicaron un proyecto para "proteger la vida desde la fecundación".

Radican proyecto en el Congreso para prohibir completamente el aborto en Colombia.
Radican proyecto en el Congreso para prohibir completamente el aborto en Colombia.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

Un grupo de congresistas que hacen parte del Partido Conservador y Salvación Nacional radicaron un proyecto en el Congreso con el cual buscan que el aborto quede prohibido totalmente en Colombia. La iniciativa busca reformar el artículo 11 de la Constitución según el cual el derecho a la vida es inviolable.

Los congresistas señalan que la reforma se debe hacer para proteger la vida desde la fecundación.

“Durante años este debate ha sido definido por interpretaciones judiciales. Ha llegado el momento de que el Congreso de la República, como constituyente derivado, abra una discusión constitucional de cara al país sobre la protección de la vida humana desde su inicio. Esta iniciativa busca que Colombia dé ese debate de manera democrática, jurídica y transparente”, afirmaron los Congresistas.

Entre los congresistas que presentaron la iniciativa están Carol Borda y Sara Castellanos, de Salvación Nacional. También Luis Miguel López, del Partido Conservador.

"El proyecto sostiene que existen fundamentos biológicos, constitucionales e internacionales para reconocer expresamente la protección de la vida humana desde la fecundación, citando desarrollos de la embriología humana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y experiencias constitucionales de distintos países. Asimismo, la propuesta plantea reconocer al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional debido a su condición de vulnerabilidad y dependencia durante las primeras etapas de desarrollo", explicaron los congresistas.

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