“Posesión de De La Espriella puede costar menos que la de Petro”: representante Carol Borda

En medio de un intenso debate legislativo sobre la logística y el financiamiento de la próxima posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, la representante a la Cámara por el Movimiento de Salvación Nacional, Carol Borda, salió al paso de las críticas emitidas por la bancada del Pacto Histórico. La legisladora aseguró que los gastos operativos del evento no representan un exceso para las arcas del Estado, afirmando tajantemente que la “posesión de De La Espriella puede costar menos que la de Petro hace cuatro años, aun con los precios actualizados a 2023”.

Un debate sobre austeridad y coherencia

La discusión, que tomó temperatura en el Congreso durante la última semana, se centró en la pertinencia de descentralizar la ceremonia hacia la ciudad de Cali. Inicialmente planteada para realizarse en el departamento del Cauca, la propuesta fue modificada debido a preocupaciones logísticas y de seguridad, así como por la intermitencia operativa del aeropuerto en dicha región, lo que, según Borda, dificultaba la asistencia de los parlamentarios.

Durante la entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la representante Borda cuestionó la indignación mostrada por el sector oficialista respecto a los costos. Según la congresista, es contradictorio que sectores del Pacto Histórico se preocupen por los gastos de este evento cuando han sido omisos frente a temas de mayor impacto fiscal. “Nos sorprendió ver a varios del Pacto Histórico tan preocupados por las finanzas del Estado cuando no los vimos pronunciarse respecto al desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ni hablar sobre el desfalco a la salud”, señaló.

Quedó sencillamente en una coherencia, incoherencia, en la indignación por parte del Pacto Histórico. Se resaltó que la posición de Abelardo de la Espriella podría costar menos que lo que costó la de Gustavo Petro hace 4 años, aún con los precios actualizados a 2023 añadió.

El trasfondo logístico y la responsabilidad parlamentaria

Ante los cuestionamientos sobre quién asumiría los gastos de traslado, Borda aclaró que el Congreso de la República ya cuenta con un presupuesto asignado para que los legisladores se desplacen a sus territorios semana a semana. Por lo tanto, el viaje a Cali para la posesión se enmarca dentro de una sesión formal y democrática que no debería implicar gastos extraordinarios injustificados.



“Esa discusión es un poco insulsa. El Congreso ya prevé un recurso para que los representantes y senadores puedan desplazarse al territorio semana a semana, y este día será una sesión formal”, puntualizó la representante, añadiendo que, incluso si surgiera la necesidad de un ajuste, la responsabilidad de asistir al acto democrático prevalece sobre el debate presupuestal.

Críticas a la oposición

La representante Borda lamentó la actitud que tomó la bancada del Pacto Histórico durante las extensas sesiones de debate, calificando su comportamiento de poco digno para el recinto parlamentario. Según Borda, la oposición recurrió a “jugadas” para intentar frenar el acto de posesión a pesar de que, en la práctica, muchos congresistas de esa colectividad ya habían manifestado su intención de no asistir.

“Todas esas jugadas para evitar una posesión a la que finalmente no iban a asistir me dejaron impresionada. Es mi primera vez en el Congreso y las diferencias éticas y morales en un espacio que merece toda la dignidad me dejaron marcada”, expresó.

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Finalmente, sobre la propuesta de varios congresistas de izquierda de descontar el salario por no asistir al evento, Borda se mostró de acuerdo, argumentando que no existe una justificación válida para faltar a una sesión oficial. “Si van a faltar, tienen que renunciar a su día de salario. Pero estoy segura de que ninguno de ellos va a renunciar a su pago ese día”, concluyó la congresista, manteniendo una postura firme sobre la importancia de la institucionalidad en la ceremonia venidera.