Hospital Universitario de Santander logra reconocimientos por avances médicos

La ESE Hospital Universitario de Santander atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia institucional tras recibir el reconocimiento oficial como Hospital Universitario, avanzar en la implementación de tecnología ECMO y obtener una certificación ambiental por su gestión sostenible.

El centro asistencial fue reconocido por la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, mediante el Acuerdo No. 012 del 22 de julio de 2026, luego de cumplir los 44 criterios exigidos para obtener esta distinción.

Con este logro, el HUS se convierte en el Hospital Universitario número 33 de Colombia y en la sexta institución pública del país en alcanzar este reconocimiento, fortaleciendo su papel en la formación de profesionales de la salud, la investigación científica y la prestación de servicios con altos estándares de calidad.

"Este reconocimiento es el resultado del trabajo, la vocación y el compromiso de quienes hacen parte de nuestra institución. Seguimos avanzando y transformando vidas a través de la atención, la docencia y la investigación", señaló el gerente Ricardo Hoyos.



¡Somos oficialmente Hospital Universitario! 🎓🏥💙

La ESE Hospital Universitario de Santander fue reconocida por la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, mediante el Acuerdo No. 012 del 22 de julio de 2026, tras cumplir los 44 criterios establecidos para… pic.twitter.com/D7uCj0xjK1 — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) July 28, 2026

Como parte de su proceso de fortalecimiento institucional, el Hospital Universitario de Santander inició la implementación de su Programa de Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), considerado uno de los avances más importantes para la atención de pacientes en estado crítico.

Con este proyecto, el HUS se convertirá en el primer hospital público de Colombia en incorporar ECMO, un sistema que permitirá atender pacientes con insuficiencia respiratoria o cardíaca severa que no responden a los tratamientos convencionales.

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A estos avances se suma la obtención de la certificación Empresas Verdes – Huella de Carbono, otorgada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, tras un proceso de evaluación técnica de su gestión ambiental, social y de gobernanza.

El reconocimiento destaca las acciones implementadas por el hospital para medir y reducir su huella de carbono, contribuir a la mitigación del cambio climático y fortalecer una operación hospitalaria ambientalmente responsable.

En la ESE Hospital Universitario de Santander seguimos fortaleciendo nuestros servicios con inversiones que impactan directamente la atención de nuestros pacientes. La renovación de espacios, la modernización de la infraestructura y la adquisición de tecnología de última… pic.twitter.com/nbO93VI42V — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) July 29, 2026

Además, la institución continúa avanzando en su proceso para obtener el Sello de Sostenibilidad ICONTEC ESG Verified – Sector Salud, con el propósito de consolidar un modelo de atención basado en la innovación, la excelencia clínica, la sostenibilidad y la seguridad del paciente.

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El Hospital Universitario de Santander es el principal centro asistencial público del departamento y uno de los hospitales de referencia del nororiente colombiano. En los últimos años ha fortalecido su capacidad docente, científica y tecnológica para consolidarse como escenario de formación de profesionales de la salud y de atención de alta complejidad.

El reconocimiento como Hospital Universitario, la implementación del programa ECMO y la certificación ambiental representan tres hitos que posicionan a la institución entre los referentes nacionales en innovación médica, investigación y sostenibilidad dentro del sistema público de salud.