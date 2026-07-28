Concejal de Bucaramanga pide al ministro de Vivienda aplazar resolución que sube la tarifa del agua

El concejal de Bucaramanga, José David Cavanzo Ortiz, le solicitó al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio designado, Jaime Andrés Beltrán Martínez, aplazar la entrada en vigencia de la Resolución CRA 1032 de 2026, al considerar que su aplicación podría generar un fuerte impacto económico en los usuarios del servicio de acueducto.

En la carta enviada este 28 de julio, el cabildante pidió que se suspendan temporalmente los efectos de la resolución expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), mientras se adelanta una mesa de trabajo con las autoridades nacionales, los prestadores del servicio y los gremios del sector.

Cavanzo argumentó que, según las advertencias realizadas por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), la nueva metodología tarifaria, lejos de disminuir los costos para los usuarios, podría traducirse en incrementos significativos en las facturas del servicio.

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En el caso de Bucaramanga, el concejal señaló que los usuarios podrían evidenciar un aumento cercano al 25 % en el valor del recibo del agua, situación que afectaría especialmente a las familias de menores ingresos.

Además, advirtió que las consecuencias de la Resolución CRA 1032 de 2026 no se limitarían a la capital santandereana, sino que tendrían repercusiones para millones de usuarios de los servicios públicos domiciliarios en el país.

Frente a las críticas por el posible incremento tarifario, el gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Juan Carlos Suárez Muñoz, explicó que la modificación en las tarifas obedece a una resolución expedida por el Gobierno Nacional y que su aplicación cobija a todos los acueductos del país.

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"La decisión proviene de una resolución expedida por el Gobierno nacional referente a la nueva metodología para el cálculo de la tarifa de acueducto y alcantarillado y aplica para todos los acueductos del país".El gerente agregó que las agremiaciones del sector ya han promovido acciones jurídicas buscando aplazar la implementación del nuevo marco tarifario.

"Las agremiaciones ya hicieron unas peticiones a título de tutela para aplazar la implementación del nuevo marco tarifario, pero no ha habido posturas de los entes legales. Lo que pudiera pasar es que el nuevo Gobierno haga un nuevo análisis del tema y pueda haber un aplazamiento de la aplicación", indicó.

Por su parte, el concejal Jorge Flores cuestionó las explicaciones entregadas por la gerencia del Acueducto Metropolitano y aseguró que la CRA estableció un marco regulatorio, pero no ordenó aumentar las tarifas en el porcentaje anunciado.

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"El gerente del Acueducto está abusando subiendo la tasa en un 25 % más. La tarifa ya tiene a los usuarios con miedo de mirar el recibo y en el Concejo dice que es culpa de la CRA. Esta entidad le dio un marco de regulación, pero nunca le dijo que aumentara la tarifa". El cabildante también criticó que el incremento termine siendo asumido directamente por los usuarios del servicio.

"Este señor nos está metiendo la mano al bolsillo, como nos la metió con el incremento y cambio de contadores", afirmó.Mientras se mantiene la controversia, el llamado del concejal José David Cavanzo es que el Gobierno nacional suspenda la aplicación de la Resolución CRA 1032 de 2026 y revise sus efectos antes de que los usuarios comiencen a asumir los incrementos anunciados en las tarifas del agua

La solicitud elevada al futuro ministro de Vivienda busca que se evalúe la suspensión de la medida mientras se realiza un análisis técnico, jurídico, económico y financiero sobre los efectos reales del nuevo marco regulatorio.