Rescatan tigrillo en delicado estado de salud en La Belleza, Santander

Un ejemplar de tigrillo (Leopardus pardalis) fue rescatado en delicado estado de salud en el municipio de La Belleza, Santander, gracias al oportuno aviso de la comunidad de la vereda Sinaí. El operativo fue realizado por la Policía Nacional, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional de Santander y la Alcaldía Municipal.

La emergencia fue atendida de manera inmediata por uniformados de la Estación de Policía de La Belleza, quienes llegaron al lugar tras recibir la alerta de los habitantes del sector. Una vez ubicado el felino, las autoridades garantizaron su rescate bajo protocolos de protección y bienestar animal.

Posteriormente, el tigrillo fue trasladado a un centro especializado en atención de fauna silvestre, donde actualmente recibe tratamiento médico por parte de veterinarios y biólogos, quienes trabajan en su recuperación con el objetivo de que pueda regresar a su hábitat natural.

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó la importancia de la colaboración ciudadana para proteger la biodiversidad.



"Cada especie que protegemos es un tesoro que le devolvemos a nuestra tierra. Este rescate no es solo una acción policial; es la muestra de lo que podemos lograr cuando la comunidad y sus autoridades trabajan por un mismo propósito. Agradecemos a los habitantes de la vereda Sinaí por actuar como guardianes de nuestra naturaleza", manifestó el oficial.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la fauna silvestre, recordando que la protección de estas especies es una responsabilidad compartida.

Rescatan un tigrillo en estado crítico en Santander. La Policía Nacional, con apoyo de la CAS y la Alcaldía de La Belleza, salvó a un ejemplar tras el aviso de la comunidad de la vereda Sinaí. El felino recibe atención médica especializada para su recuperación #VocesySonidos pic.twitter.com/PxpYnqJFbW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 28, 2026

El tigrillo (Leopardus pardalis), también conocido como ocelote, es uno de los felinos silvestres que habita los bosques colombianos y desempeña un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas al controlar poblaciones de otras especies. Sin embargo, enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat, la caza ilegal y los conflictos con actividades humanas.

En Santander, las autoridades ambientales y la Policía Nacional han fortalecido las acciones de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, promoviendo la participación de las comunidades rurales en la conservación de la biodiversidad del departamento.