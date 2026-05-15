Envían a prisión a influencer por cautiverio de fauna silvestre en Putumayo

Un juez envió a la cárcel a Jesse Adonai Daza, señalado de mantener en cautiverio y en condiciones inadecuadas a varias especies de fauna silvestre en una finca ubicada en la vereda Aguas Negras de Puerto Asís.

Según la investigación, el creador de contenido presuntamente obtenía animales silvestres de manera irregular, incluyendo varias especies declaradas en peligro de extinción, y los mantenía en su lugar de residencia para exhibirlos y grabar videos que posteriormente compartía en redes sociales con mensajes relacionados con conservación ambiental y protección animal.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de ese contenido era aumentar el número de seguidores en plataformas digitales.

Los animales fueron evaluados por médicos veterinarios del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía, quienes concluyeron que permanecían en condiciones de encierro, con restricciones de movilidad, deficiencias higiénico-sanitarias y alimentación inadecuada.



La Fiscalía señaló además que los animales eran utilizados de manera recurrente para la grabación de contenido audiovisual difundido a través de redes sociales.

Por estos hechos, un fiscal imputó a Jesse Adonai Daza los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal.

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El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

Durante el operativo fueron encontrados 30 ejemplares pertenecientes a 17 especies de fauna silvestre, entre ellas tres guaras, una lora amazónica, una lora frente amarilla, una lora real, dos chigüiros, cuatro zarigüeyas, un pecarí de collar, dos guacamayas bandera, una guacamaya azul, una guacamaya cariseca, cinco borugas, un mono soldado, un paujil, dos tucanes arasarí, un tucán pechiblanco, una pava amazónica y dos zorros cangrejero.