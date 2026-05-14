Los lujosos hoteles que le incautaron en Cartagena a príncipe belga: lo acusan de lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre cinco hoteles en Cartagena, dos inmuebles en Barú, tres vehículos y una sociedad comercial que, según las autoridades, estarían vinculados al patrimonio del príncipe belga Henry de Croÿ, investigado en Europa por presuntos delitos de fraude fiscal y lavado de activos.

Entre los bienes afectados aparecen los hoteles Casa Córdoba Estrella, Román, Cabal y Casa Barú, ubicados en sectores turísticos de Cartagena y Barú. Las medidas fueron adoptadas dentro de una investigación que se desarrolla de manera coordinada con autoridades europeas.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Henry de Croÿ sería señalado por organismos judiciales europeos de presuntamente realizar maniobras fraudulentas para evitar el cumplimiento de obligaciones tributarias en Europa.

Las investigaciones también apuntan a que el príncipe habría utilizado estructuras societarias para mover y administrar dineros que, según las autoridades, tendrían origen irregular.



Precisamente, dentro de las medidas adoptadas por la Fiscalía colombiana figura la ocupación de la sociedad propietaria y operadora de los hoteles boutique, la cual estaría a nombre de quien sería la esposa del investigado en Colombia.

El ente acusador explicó que las medidas de extinción de dominio fueron adoptadas con el propósito de afectar bienes que presuntamente habrían sido utilizados para administrar o integrar recursos objeto de investigación internacional.

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La actuación judicial incluye además la ocupación de tres vehículos y dos inmuebles ubicados en Barú, los cuales ahora quedarán bajo administración de las autoridades competentes mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

El caso hace parte de una investigación transnacional que se adelanta en coordinación con autoridades europeas, las cuales mantienen abiertas pesquisas contra el príncipe belga por presunto fraude fiscal y lavado de activos.