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Capturan en Medellín a dos hombres señalados de intimidar y robar varias joyas de oro

Según las autoridades, en la capital de Antioquia, las joyas estaban avaluadas en más de 10 millones de pesos.

Capturados por robar varias joyas de oro.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Las autoridades en Medellín confirmaron que dos hombres fueron capturados en flagrancia tras ser señalados de participar en un robo de joyas de oro en el barrio Doce de Octubre, en el Noroccidente de la ciudad. El procedimiento fue realizado luego de activarse un “plan candado” tras el reporte del hurto.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en inmediaciones del CAI del sector de Solla, donde los presuntos delincuentes, que se movilizaban en motocicleta, habrían intimidado con arma de fuego a varias personas para despojarlas de una cadena y una manilla de oro. Los elementos hurtados están avaluados en aproximadamente 10 millones y medio de pesos.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, confirmó que tras recibir las características de los sospechosos, uniformados iniciaron una persecución que terminó en la carrera 64C con calle 108, donde lograron interceptarlos.

"En Medellín los delincuentes ya no tienen tiempo ni para escapar. 1 de los capturados portaba incluso un brazalete electrónico del Inpec, por lo que, además, deberá responder entonces por el delito de fuga de presos", destacó el funcionario.

Aunque las joyas no fueron recuperadas, los capturados aseguraron que las habrían arrojado durante la huida. Además, durante la captura, miembros de la comunidad agredieron a los implicados, situación que fue controlada por la Policía para garantizar su integridad.

Ambos ladrones fueron trasladados inicialmente a un centro asistencial y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de arma de fuego y fuga de presos.

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