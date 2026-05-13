Incautan más de cinco toneladas de explosivos en una casa en Medellín

En una vivienda del barrio Tejelo de Medellín las autoridades incautaron más de cinco toneladas de material explosivo. También hallaron elementos de activación, entre ellos nitrato de amonio, ANFO, detonadores y cordón detonante, material cuyo valor supera los 400 millones de pesos en el mercado ilegal

Las autoridades descubrieron un depósito clandestino de explosivos en el barrio Tejelo, en Medellín, donde fueron halladas más de cinco toneladas de material que, según la investigación, iba a ser utilizado para ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil.

El operativo fue realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación durante un allanamiento a un inmueble señalado como centro de almacenamiento ilegal. En el lugar fueron encontradas 1,5 toneladas de ANFO, 2.700 detonadores y 1.500 metros de cordón detonante, además de otros elementos utilizados para la activación de explosivos. El material incautado tendría un valor superior a los 400 millones de pesos en el mercado ilegal.

De acuerdo con las autoridades, los explosivos pertenecerían a una red criminal dedicada al tráfico ilegal de este tipo de material, con presencia en departamentos como Arauca, Nariño, Antioquia, Quindío, Risaralda, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca.



Al respecto se refirió el brigadier general Wharlinton Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía: "Con esta operación evitamos acciones contra la fuerza pública, la infraestructura crítica y la comunidad, al tiempo que golpeamos las finanzas criminales de una organización que tenía ganancias superiores al 200 por 100 mediante el tráfico ilícito de explosivos. Este explosivo será sometido a un rastreo que permitirá determinar el país de origen", señaló el oficial.

Las investigaciones también apuntan a que los detonadores habrían sido fabricados en Perú por FAMESA, una empresa que tendría filiales en Ecuador y Chile, un dato que podría ser clave para establecer la ruta de ingreso y distribución del material en la región.

En una vivienda del barrio Tejelo de Medellín, autoridades incautaron más de 5 toneladas de material explosivo. También hallaron elementos de activación como nitrato de amonio, detonadores y cordón detonante, material cuyo valor supera los $ 400 millones en el mercado ilegal. pic.twitter.com/G1chS40w3C — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 14, 2026

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Además de retirar de circulación una gran cantidad de explosivos, las autoridades consideran que el hallazgo reduce el riesgo de posibles atentados y golpea financieramente a la estructura responsable. Ahora, las pesquisas continúan para identificar a todos los involucrados y desarticular la red de tráfico ilegal.