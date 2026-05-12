Hacinamiento en estaciones de Policía y URI bajó de 172 % al 45 % en los últimos dos años en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá aseguró que el hacinamiento en las estaciones de Policía y URI de la ciudad pasó del 172 % al 45,8 % en los últimos dos años. Esto, en medio de una estrategia liderada por la Secretaría de Seguridad para agilizar traslados y mejorar el seguimiento a las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria.

Como parte de este proceso, la Secretaría de Seguridad, el Consejo Superior de la Judicatura y estudiantes de la Universidad Libre lanzaron el aplicativo PPL Connect, una herramienta que permitirá tener información actualizada y en tiempo real sobre las personas detenidas en URI y estaciones de Policía de la capital.

Según informaron, la plataforma permitirá conocer cuánto tiempo llevan privadas de la libertad, en qué etapa judicial están sus procesos y que, además, facilitará la toma de decisiones de jueces y autoridades para agilizar traslados a cárceles del orden nacional en casos de condenas en firme.

Según el Distrito, durante 2025 fueron trasladadas 4.925 personas privadas de la libertad desde los centros de detención transitoria hacia establecimientos penitenciarios nacionales. En lo corrido de 2026 ya van 1.147 traslados.



El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que uno de los principales problemas encontrados fue la falta de información clara sobre las personas detenidas y sus procesos judiciales.

“Por primera vez la ciudad pudo saber cuánto tiempo llevaban esas personas ahí recluidas, en qué etapa del proceso iban y por qué estaban allí”, explicó el funcionario.

Secretario de Seguridad, César Restrepo Foto: suministrada

Además, durante la revisión adelantada por la Secretaría de Seguridad se identificaron casos críticos, como el de una persona detenida desde hace 2.071 días en la estación de Los Mártires, pese a que estos espacios están diseñados para permanencias máximas de 36 horas.

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La Administración Distrital señaló que entre el 31 de marzo y el 21 de abril de este año se realizó una jornada de verificación en los 20 centros de detención transitoria de Bogotá, en la que se revisaron más de 1.880 carpetas físicas y se actualizaron 2.061 registros en el sistema PPL Connect.

Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura anunció la creación de cinco nuevos despachos judiciales en Bogotá para agilizar los procesos penales y reducir la congestión del sistema.

“Creamos cinco despachos judiciales, tres juzgados penales municipales y dos juzgados penales del circuito, para que se agilicen los casos y se tomen decisiones importantes de aquí a diciembre”, explicó el magistrado Jorge Enrique Vallejo, presidente de la Sala Penal del Consejo Superior de la Judicatura.