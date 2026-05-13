Preocupa hacinamiento en estaciones de Policía: entran 3.000 personas al mes y solo salen 600

Hace unas semanas, en el Palacio de Justicia, hubo una reunión de alto nivel entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Lenis; el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo; y el director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, para hablar sobre el hacinamiento en los centros transitorios de reclusión. De esa reunión se acordó una serie de puntos para hacerle frente a esa problemática. Uno de esos fue que, mes a mes, debían trasladarse al menos 600 privados de la libertad desde las estaciones de Policía hacia distintos centros penitenciarios.

Blu Radio tuvo acceso a unos documentos que dan cuenta de que, si bien esos acuerdos se están cumpliendo, las cifras de hacinamiento siguen siendo preocupantes para el sector de la justicia. De acuerdo con un informe actualizado, con corte al 8 de abril de 2026, el sistema penitenciario colombiano registra una capacidad para 81.025 personas privadas de la libertad, pero actualmente alberga a 102.615 internos, lo que representa una sobrepoblación de 21.590 personas y un hacinamiento del 26,65 %.

Según el informe, el promedio mensual de ingresos al sistema penitenciario es de 3.501 personas, de las cuales cerca de 2.023 corresponden a sindicados y 1.479 a condenados. El reporte advierte, además, que más de 1.500 extranjeros permanecen recluidos en instalaciones policiales, mientras que al menos 82 mujeres privadas de la libertad son madres de niños menores de tres años, están en periodo de lactancia o en estado de gestación.

Incluso, estos datos apuntan a que, durante la vacancia judicial entre diciembre de 2025 y enero de 2026, se registró un incremento de 152 personas condenadas en centros de detención transitoria, pasando de 341 a 493 casos. Además, el INPEC aseguró que sigue siendo bajo el otorgamiento de medidas sustitutivas de prisión domiciliaria.