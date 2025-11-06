40 años de toma al Palacio de Justicia: 6 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 6 de noviembre de 2025:



La Fiscalía solicitó enviar a prisión a Juan Carlos Suárez , implicado en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno.

, implicado en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno. Ecopetrol prepara nuevas acciones legales para evitar el embargo a las cuentas de Reficar por parte de la Dian.

por parte de la Dian. La declaración del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no será tenida en cuenta en el juicio contra Nicolás Petro .

. Colpensiones entregó al despacho del presidente de la Corte Constitucional Jorge Ibañez las copias de los conceptos emitidos por el magistrado Héctor Carvajal sobre la reforma pensional .

. El Gobierno planea subir el salario mínimo a $ 1'800.000. Sin embargo, las empresas aseguran que el incremento muy por encima de la inflación puede golpear fuertemente los precios.

Sin embargo, las empresas aseguran que el incremento muy por encima de la inflación puede golpear fuertemente los precios. Más de 300 indígenas emberás podrían ser desalojados de la UPI La Rioja por fallas en la estructura.

Escuche el programa completo aquí: