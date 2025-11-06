40 años de toma al Palacio de Justicia: 6 de noviembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 6 de noviembre de 2025:
- La Fiscalía solicitó enviar a prisión a Juan Carlos Suárez, implicado en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno.
- Ecopetrol prepara nuevas acciones legales para evitar el embargo a las cuentas de Reficar por parte de la Dian.
- La declaración del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no será tenida en cuenta en el juicio contra Nicolás Petro.
- Colpensiones entregó al despacho del presidente de la Corte Constitucional Jorge Ibañez las copias de los conceptos emitidos por el magistrado Héctor Carvajal sobre la reforma pensional.
- El Gobierno planea subir el salario mínimo a $ 1'800.000. Sin embargo, las empresas aseguran que el incremento muy por encima de la inflación puede golpear fuertemente los precios.
- Más de 300 indígenas emberás podrían ser desalojados de la UPI La Rioja por fallas en la estructura.
Escuche el programa completo aquí: