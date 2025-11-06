En vivo
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Museo colombiano abre una sala de memoria sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia

Museo colombiano abre una sala de memoria sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia

La exposición ocupa las mismas habitaciones del museo donde el Ejército instaló un centro de inteligencia y detención provisional para personas rescatadas del Palacio, tras la toma por la guerrilla del M-19.

Sala en conmemoración al holocausto del Palacio de Justicia.
Museo de la Independencia.
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

