Rompió la historia del país: sectores políticos tras 40 años de toma del Palacio Justicia

El 6 de noviembre de 1985 empezó la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, un hecho que dejó más de 100 personas fallecidas y otras desaparecidas, incluso hasta la fecha.

Desde el Congreso, algunos sectores políticos recordaron este suceso, asegurando que es un hecho que rompió la historia del país.

“Resquebrajó nuestra institucionalidad, nunca olvidaremos ese genocidio que existió contra nuestra justicia, fue injusto, nunca olvidaremos lo que le hicieron a la justicia colombiana”, dijo el senador Liberal Alejandro Carlos Chacón.

Este jueves, 6 de noviembre, en el Congreso habrá una eucaristía en memoria de las víctimas del Palacio de Justicia.



"Lo primero es un abrazo a todas las víctimas del Palacio de Justicia; a los magistrados, a los trabajadores del Palacio de Justicia, a la rama judicial, a los trabajadores de la cafetería que fueron desaparecidos. Este país lo que requiere es verdad, pero no verdades sesgadas. Aquí se ha dicho que faltan muchas respuestas, yo creo que aquí todo el mundo tiene que decir cuál fue su responsabilidad pero también por qué no hicieron nada para evitar lo que allí sucedió”, agregó la senadora María José Pizarro.

Algunos congresistas incluso le hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro.

“Aquí no se le ha pedido suficiente perdón a las víctimas, ni se puede lavar las manos ningún miembro del M-19 por más presidente de la República que sea, es una fecha en la que los colombianos debemos honrar y abrazar a la justicia colombiana”, dijo el senador Conservador Efraín Cepeda.