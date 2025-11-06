En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Acore cuestiona indultos por toma del Palacio de Justicia: “Holocausto a la democracia”

Acore cuestiona indultos por toma del Palacio de Justicia: “Holocausto a la democracia”

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro recordó el 6 de noviembre de 1985 como un “holocausto a la democracia” y cuestionó los indultos otorgados a los responsables del atentado del M-19, mientras rindió homenaje a los uniformados caídos.

toma-palacio-justicia-m-19-afp.jpg
Empleados del Palacio de Justicia de Bogotá abandonan sus oficinas el 6 de noviembre de 1985, bajo protección policial, después de que un comando guerrillero del Movimiento M-19 ocupara el edificio y detuviera a 10 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, además de a más de 100 personas.
AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad