Acore cuestiona indultos por toma del Palacio de Justicia: “Holocausto a la democracia”

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) emitió un pronunciamiento este 6 de noviembre con motivo de los 40 años del ataque al Palacio de Justicia, calificando la tragedia como un “Holocausto a la Democracia”.
El mensaje recuerda el asalto perpetrado por el grupo armado M-19 en 1985, que dejó cerca de un centenar de muertos, entre ellos magistrados, empleados judiciales, civiles y miembros de la fuerza pública.
“En un incomprensible y muy lamentable giro del acontecer nacional, miembros de la organización criminal que perpetró el bárbaro atentado recibieron indultos sin que sus actuaciones y responsabilidades fuesen siquiera determinadas”, señaló Acore, refiriéndose a los beneficios jurídicos concedidos a exintegrantes del M-19 tras su desmovilización.
El comunicado también lamenta que, mientras los responsables materiales fueron amnistiados, “algunos miembros de la fuerza pública fueron posteriormente investigados y condenados, por omisiones o por excesos en la respuesta a la agresión”, y destacó que estos uniformados “han cumplido duras penas con respeto a las decisiones judiciales”.
Al cumplirse cuatro décadas del ataque que destruyó la sede de la Corte Suprema de Justicia, ACORE reafirmó su respaldo a los miembros de las Fuerzas Armadas y rindió tributo a quienes enfrentaron la toma del Palacio. “Hoy, cuando se cumplen cuatro décadas del demencial ataque a nuestra Democracia, honramos a los héroes por siempre”, concluyó Acore.