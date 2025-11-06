Acore cuestiona indultos por toma del Palacio de Justicia: “Holocausto a la democracia”

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (ACORE) emitió un pronunciamiento este 6 de noviembre con motivo de los 40 años del ataque al Palacio de Justicia, calificando la tragedia como un “Holocausto a la Democracia”.

El mensaje recuerda el asalto perpetrado por el grupo armado M-19 en 1985, que dejó cerca de un centenar de muertos, entre ellos magistrados, empleados judiciales, civiles y miembros de la fuerza pública.

“En un incomprensible y muy lamentable giro del acontecer nacional, miembros de la organización criminal que perpetró el bárbaro atentado recibieron indultos sin que sus actuaciones y responsabilidades fuesen siquiera determinadas”, señaló Acore, refiriéndose a los beneficios jurídicos concedidos a exintegrantes del M-19 tras su desmovilización.

Soldados del Ejército protegen a un grupo de magistrados que salen del Palacio de Justicia en Bogotá, ocupado el 6 de noviembre de 1985 por un comando guerrillero del Movimiento M19. AFP

El comunicado también lamenta que, mientras los responsables materiales fueron amnistiados, “algunos miembros de la fuerza pública fueron posteriormente investigados y condenados, por omisiones o por excesos en la respuesta a la agresión”, y destacó que estos uniformados “han cumplido duras penas con respeto a las decisiones judiciales”.



Al cumplirse cuatro décadas del ataque que destruyó la sede de la Corte Suprema de Justicia, ACORE reafirmó su respaldo a los miembros de las Fuerzas Armadas y rindió tributo a quienes enfrentaron la toma del Palacio. “Hoy, cuando se cumplen cuatro décadas del demencial ataque a nuestra Democracia, honramos a los héroes por siempre”, concluyó Acore.